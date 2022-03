Entenda o caso do personal que espancou sem-teto após flagrar sua esposa e ele fazendo sexo

Um personal trainer é investigado pela Polícia Civil por espancar um homem em situação de rua após flagrá-lo tendo relações sexuais com sua esposa, em Planaltina, no Distrito Federal, na última quarta-feira (9).

Eduardo Alves, de 31 anos, contou aos policiais que pensou que a esposa, de 33 anos, estava sendo estuprada pelo sem-teto. Entretanto, ele também alegou que a mulher sofre de problemas psicológicos. Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia mas foram liberados em seguida.

Entenda como a confusão aconteceu e o que se sabe até o momento

Flagrante

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher saiu com a sogra para tentar ajudar o homem em situação de rua, mas durante o percurso, elas se separaram. Preocupado com a esposa, Eduardo saiu para procurá-la. Ele encontrou o carro da mulher estacionado, e ao se aproximar, viu que a companheira e o homem estavam fazendo sexo.

As câmeras de segurança registraram o momento em que Eduardo se aproxima do veículo e espanca o sem-teto, desferindo chutes e socos contra a vítima. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender a ocorrência, que seria uma situação de estupro. No entanto, os envolvidos apresentaram versões diferentes sobre o fato.

Diferentes versões

Versão do homem em situação de rua

No depoimento prestado na delegacia, o homem em situação de rua afirmou que a mulher parou o carro, se aproximou dele e o chamou. Em seguida, teria dito: “Vamos brincar?”. O homem disse ter sido convencido pela mulher a entrar no veículo. Ele disse ainda que, enquanto estava fazendo sexo com a mulher, um “homem bravo invadiu o veículo” e teve início uma briga.

O sem-teto afirmou que não conhecia a mulher e que não a estuprou.

Versão da esposa

Segundo o áudio da mulher, que circula pelas redes sociais, toda a ação foi consentida. Ela afirma que em certas horas via o homem em situação de rua como Deus, outras horas o via como o marido, após a sogra “plantar” a semente dentro dela dizendo que o mendigo se parecia com Eduardo. Em seguida, o homem pediu um beijo, na frente da sogra e da filha da mulher, e pediu para que as duas o mandassem entrar. A mulher concordou, alegando que esse seria o propósito dela. “É o meu propósito, deixa eu receber o meu propósito”, disse a mulher para a sogra, que ficou incrédula e repreendeu-a.

Depois do beijo, os dois marcaram um encontro na rodoviária. “Fui procurando pela rodoviária um lugar escuro e vazio pra gente ficar junto. Eu senti a necessidade de deixar ele entrar no meu carro”, declarou a mulher.

Versão do marido

Eduardo afirma que a esposa estava em surto psicótico, e assim, não teria havido relação extraconjugal consensual, e sim um estupro. "Não se trata de uma traição conjugal, e, sim, crime de violência”, afirmou. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o marido informou que a esposa se encontra internada.

O caso está sendo investigado, mas a Polícia Civil não informou a linha da investigação.

