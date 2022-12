Oração poderosa para ajudar nas causas urgentes

São nos momentos mais difíceis da vida que as pessoas se apegam, intensamente, à oração. Pode ser por saúde, proteção, fuga para a tristeza, fortalecimento de medo e busca por amparo. Independente da situação, não se pode deixar de lado a fé. Confira as preces que a Redação Integrada de O Liberal selecionou para compartilhar e pôr em prática diariamente.

Oração para causas urgentes

"Senhor, diante de tantos testemunhos, que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis porque tenho fé que o senhor é o Deus do impossível. Então eu te peço agora em nome de Jesus, faça o impossível em minha vida!

Ó Deus, que abriu, o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez um morto de quatro dias ressuscitar, além dos paralíticos que voltaram a andar.

Tenho uma causa impossível e coloco-a em tuas mãos, e pela minha fé creio que esta causa está ganha! Em nome de Jesus Cristo! Que o mal que atrapalha saia! E que o bem que abençoa venha sobre mim em nome de Jesus Cristo! Amém."

Oração para Santa Rita

Ó poderosa e gloriosa Santa Rita,

chamada Santa das causas impossíveis,

Advogada dos casos desesperados,

Auxiliadora da última hora,

Refúgio e abrigo da dor,

que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança,

com toda a confiança

em vosso poder junto ao Coração Sagrado de Jesus,

a vós recorro no caso difícil e imprevisto,

que dolorosamente oprime o meu coração.

Alcançai a graça que desejo,

(Faça seu pedido)

pois sendo-me necessária, eu a quero.

Apresentada por vós a minha oração, o meu pedido,

por vós que sois tão amada por Deus,

certamente será atendido.

Dizei a Nosso Senhor

que me valerei da graça

para melhorar a minha vida e os meus costumes

e para cantar na Terra e no Céu

a Divina Misericórdia.

Santa Rita das causas impossíveis, intercedei por nós!

Amém.

