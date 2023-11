Oração para alcançar uma graça difícil

Durante o amadurecimento, diversos obstáculos podem surgir no caminho e nos deixar desesperados. Nesses momentos, é importante manter a fé em Deus e acreditar que dias melhores virão. Para isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas orações que podem lhe auxiliar a ter pensamentos positivos, perseverança e conseguir a solução de seus problemas com mais rapidez. Confira:

Oração para alcançar uma graça urgente

“Criador do mundo,

Tu que disseste,

“pede e receberás”,

inclina os Teus ouvidos a esta humilde criatura.

Na Glória do Teu poder

Ouça a minha prece,

Ó Pai amado.

Fazei com que, pela Vossa Vontade,

eu obtenha a graça que tanto desejo

e de que tanto necessito na minha vida

(faça o pedido),

e que isto seja feito pelo Poder do Eu Sou.

Deus supre agora todas as minhas necessidades,

EU SOU a Sua abundância e riqueza

presentes na minha vida

e em todo o universo.

Amém”.

Oração de Nossa Senhora das Graças

“Querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida,

Vós que nos amais e nos guiais todos os dias,

vós que sois a mais bela das Mães,

a quem eu amo de todo o coração.

Eu vos peço mais uma vez que me ajudeis a alcançar uma graça.

(Faça o pedido)

Sei que me ajudareis e sei que me acompanhareis sempre,

até a hora da minha morte.

Amém”.

Salmo 23 – Oração poderosa para proteção

“O Senhor é meu pastor

Nada me faltará.

Ele me faz repousar em pastos verdejantes

Leva-me para junto das águas de descanso

Refrigera-me a alma

Guia-me pelas veredas da justiça

Por amor do seu nome,

Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,

Não temerei mal algum,

Porque Tu estás comigo.

A Tua vara e Teu cajado me consolam

Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários,

Unges-me a cabeça com óleo,

O meu cálice transborda

Bondade e misericórdia certamente me seguirão

Todos os dias da minha vida

E habitarei na Casa do Senhor

Para todo o sempre”.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)