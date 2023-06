Oração para atrair fartura e prosperidade

Após os períodos mais rígidos da pandemia de covid-19, uma grave crise econômica atingiu dezenas de famílias. Inflação e alta repentina em produtos de diversos setores afetaram a renda e comprometeram o bem estar de muitas pessoas. Para isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas orações que podem lhe auxiliar a ter pensamentos positivos e atrair a abundância para a sua família através da fé. Confira:

VEJA MAIS

Oração do Enriquecimento

"Ó Deus, criador deste imenso universo, estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira. Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés que eu seja envolvido por uma corrente de riqueza. Derrame sobre mim o dom da riqueza para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar. E que o anjo do dinheiro me visite e coloque em minhas mãos o espírito da sorte para que tudo que eu tocar venha prosperar e até o que era para dar errado passe a dar certo!

Tu és o dono do ouro e da prata, então venha dos quatro cantos do mundo para me fazer um abençoado e de muitas posses. Manifeste em mim a tua grandeza e me faça ganhar, conquistar e enriquecer, porque tu és um Deus que soma, multiplica e acrescenta.

Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e profetizo que a partir deste instante o dinheiro virá em todas as direções e em avalanches de abundâncias. A partir de agora o meu destino está selado porque sou filho do Deus que criou todas as riquezas do mundo e vou me tornar muito rico.

Me dê, ó Pai Celestial, o espírito da sorte para que eu venha acertar em cheio os seis números da megasena porque para o Senhor tudo é possível!

Então, me torne o novo ganhador da megasena pelo teu poder pois sei que o Senhor pode interferir em minha vida. É o que eu te peço e determino que irá acontecer, em nome de Jesus Cristo. Amém."

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Oração de São Francisco de Assis para a saúde e proteção do seu pet]]

Oração da fartura e abundância

"Deus, que uma onda de energia positiva e luz transformadora chegue ao nosso lar, restaurando nossas finanças e nossos ânimos. Onde houver um alimento ou qualquer valor, que estes sejam multiplicados. Que tenhamos para suprir nossa família e ajudar quem precisa. Abençoa tudo que nos nutre, para que somente o bem maior preencha nosso interior. Que em nossa mesa habilite o espírito da união e harmonia, onde possamos compartilhar momentos de alegria e paz.

Abra as portas do céu e faça chover fartura e abundância sem fim. Enche-nos com sua graça, Senhor. Seremos sempre gratos por sua generosidade.

Gratidão por tanto amor!"

VEJA MAIS

Oração da Abundância

"Eu digo sim para o Universo

Eu digo sim para sua Beleza

Eu digo sim para a Abundância

Eu digo sim para o Amor

Eu digo sim para a minha realização em todos os níveis

Eu mereço isso

Eu posso ter

Quero doar a mim mesmo o melhor de mim

Viver e ser guiada pelo meu Deus Interno

Alcanço respectivamente tudo que está à minha volta e dentro de mim

Feliz com minha realização individual, posso ser o melhor instrumento de Deus e doar a todos o meu melhor

Eu abro mão dos meus problemas

Eu abro mão das minhas queixas

Eu abro mão dos meus nãos

Eu digo sim

Amém!"

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)