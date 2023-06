Oração de São Francisco de Assis para a saúde e proteção do seu pet

Amante da natureza, Santo São Francisco de Assis é padroeiro dos animais e do meio ambiente. Ele foi escolhido como padroeiro dos animais a partir dos escritos de Tomás de Celano, um membro da ordem religiosa de Francisco que conheceu o santo pessoalmente.

Os livros revelavam o grande apreço que Francisco tinha pelos animais e como utilizou a fé para protegê-los. Por isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas orações para ajudar o seu pet. Confira:

1. Oração a São Francisco de Assis para um animal perdido

"São Francisco misericordioso

Peço ajuda para salvar (encontrar) este animal

(Dizer o nome do animal)

Com a plenitude de tua compaixão,

Não permita que ele seja cruelmente tratado,

Nem que permaneça em cativeiro.

Peço ajuda a São Francisco,

Padroeiro dos animais,

Que me ajude a salvá-lo (ou encontrá-lo)

Em qualquer lugar da terra.

Em nome de São Francisco

Que está presente em toda parte,

Guia-me com teus olhos,

Para que possa salvá-lo (ou encontrá-lo).

Cuide para que

(Nome do animal)

Esteja a salvo!

Que assim seja,

Amém."

2. Oração de São Francisco de Assis para proteção de animais

"Senhor, que neste momento tua bênção chegue até (nome do animal) e como um milagre ajude-o a curá-lo.

Porque Senhor, tua sabedoria é divina e teu poder de cura é grandioso.

Sei, também Senhor que tu colocaste no mundo os animais para nos ensinar coisas sublimes, como amor incondicional e por este amor que peço por essa criaturinha de quatro patas que está enfermo, se reabilitar e que tenha menos dores com a tua ajuda, pela tua graça!

Estou com o coração apertado porque nada posso fazer, mas confio na tua força bendita! Senhor em ti confio e entrego (nome do animal) nas tuas mãos curadoras e divinas. Neste momento Senhor, elevo meu pensamento para pedir também para os médicos de cura da espiritualidade maior trabalhar e ajudar na nossa batalha, eliminando as enfermidades e o sofrimento deste animal.

Senhor, que a partir desta oração a cura se faça presente e que (nome do animal) obtenha saúde e paz. Amém."

3. Oração de São Francisco para os animais doentes

“Senhor, que neste momento tua benção chegue até (diga o nome do animal) e como um milagre ajude-o a curá-lo.

Porque Senhor, tua sabedoria é divina e teu poder de cura é grandioso.

Sei, também Senhor que tu colocaste no mundo os animais para nos ensinar coisas sublimes como o amor incondicional.

Por este amor que peço por essa criaturinha de quatro patas que está enfermo, se reabilitar e que seja curado por ti, pela tua graça!

Estou com o coração apertado porque nada posso fazer, mas confio na tua força bendita!

Senhor em ti confio e entrego (novamente o nome do animal) nas tuas mãos curadoras e divinas.

Neste momento Senhor, elevo meu pensamento para pedir também para os médicos de cura da espiritualidade maior trabalhar e ajudar na nossa batalha, eliminando as enfermidades e o sofrimento deste animal.

Senhor que a partir desta oração a cura se faça presente e que (nome do animal) obtenha saúde hoje, amanhã e sempre!

Bendito és tu, Senhor Deus, é santo é o teu nome para todo o sempre. Amém."

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)