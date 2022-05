Confira uma oração da família para pedir união

A família é um pilar essencial para a existência de muitas pessoas. Fonte de união, laços fortes e união, conviver requer muita paciência e compreensão. Para momentos de conflitos, muitos pais recorrem a orações para reestruturar a paz do lar e proteger quem se ama.

Para isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas orações que podem lhe ajudar a aproximar mais os entes queridos através da fé . Confira:

Oração pela família

“Senhor, faz de nosso lar um ninho do Teu amor. Que não haja amargura, porque Tu nos abençoas. Que não haja egoísmo, porque Tu nos animas. Que não haja rancor, porque Tu nos perdoas. Que não haja abandono, porque Tu estás conosco.

Que saibamos caminhar para Ti em nossa rotina diária. Que cada manhã seja o início de mais um dia de entrega e sacrifício. Que cada noite nos encontre ainda mais unidos no amor.

Faz, Senhor, da nossa vida, que quiseste unir, uma página cheia de Ti. Faz, Senhor, dos nossos filhos o que Tu anseias. Ajuda-nos a educá-los e orientá-los pelos Teus caminhos.

Que nos esforcemos no consolo mútuo. Que façamos do amor um motivo para amar-Te mais. Que possamos dar o melhor de nós mesmos para sermos felizes no lar.

Que, ao amanhecer o grande dia de ir ao Teu encontro, nos concedas estarmos unidos para sempre a Ti.

Amém”.

Oração à Sagrada Família

“Jesus, Maria e José, em Vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e, confiantes, a Vós nos consagramos.

Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas.

Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias, episódios de violência, de fechamento e divisão; e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado.

Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus.

Jesus, Maria e José, ouvimo-nos e acolhemos a nossa súplica.

Amém”.

Oração pelo lar

“Meu Deus, abençoai esta casa e não deixe nenhum mal entrar. Afastai as coisas ruins, venha conosco ficar. Minha alma vos pertence, só a Vós posso entregá-la.

Prometo, do fundo de minha alma, só por Vossa lei me guiar. Iluminai minha casa e nunca a deixai no escuro. A de minha mãe e meu pai, de meus irmãos e de todos.

Abençoai cada quarto, sala e cozinha. Abençoai todo teto, paredes e escadarias. Abençoai onde piso. Abençoai todo dia. Abençoai esta casa como a de José e Maria.

Fazei tudo espiritualmente, traga paz e alegria. Afastai toda a tristeza, fique em nossa companhia. Dê a todos, fé, amor e humildade toda a vida. Dê a todos que precisam, consciência divina.

Fazei na casa de meus pais e na minha, como fizestes no Rio Jordão. Fazei como todos os Vossos filhos e com todos os meus irmãos.

Ponde Luz em todas as casas, acabai com a escuridão. Usai todo o vosso poder, cuide sempre deste lar. Fazei com que todos se unam e possam sempre se amar.

Não esquecei um só dia, de vir nos visitar. Sentai conosco na mesa, quando formos nos alimentar. Deus de amor, meu Pai eterno, jamais esquecei de nós. Ajude em todas as casas, crianças, pais e avós.

Aceite o meu pedido, eu confio em Vós. Não deixai ninguém sofrer, nunca nos deixai a sós. Abençoai esta casa como abençoastes tudo aqui.

Prometo, de coração, sete vezes repetir: meu Deus, eu vos amo, vivo somente para Vós. Vossa lei e mandamentos sempre hei de seguir.

Amém”.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)