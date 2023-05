Oração da Nossa Senhora de Fátima para uma vida com mais devoção

O dia de Nossa Senhora de Fátima é comemorado pela Igreja Católica neste sábado, 13 de maio. Conhecida como a Santa dos Segredos, Nossa Senhora de Fátima fez aparições há mais de 100 anos para três crianças em Fátima, Portugal.

Segundo a tradição, ela teria aparecido para três crianças que eram pastores de ovelhas: Lúcia de Jesus, Francisco e Jacinta. O trio ficou conhecido como "os três Pastorinhos de Fátima". Saiba sobre a história de Nossa Senhora de Fátima e as aparições:

Trio ficou conhecido como "Os três Pastorinhos de Fátima" (Reprodução)

A primeira aparição

Foi no começo do século 20, no dia 13 de maio de 1917, que se tem registros da primeira aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos. De acordo com relatos, ela pediu orações e sacrifícios em reparação pelos pecados cometidos contra Deus. Além disso, recomendou que rezassem o Terço todos os dias e se não dessem ouvidos para o que ela estava dizendo, ocorreria uma guerra mundial. De fato ocorreu: a segunda guerra mundial ocorreu de 1939 a 1945.

A segunda aparição

Os três pastorinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta (Reprodução / Internet)

Algumas semanas depois, em 13 de Junho de 1917, Nossa Senhora voltou a se manifestar e afirmou que levaria em breve Jacinta e Francisco, mas Lúcia ficaria por mais algum tempo, sendo intercessora para a Santa.

A terceira aparição

Em 13 de Julho de 1917, um mês depois, Nossa Senhora voltou e revelou aos pastorinhos o famoso segredo, mas pediu "Isto não o digas a ninguém". Além disso, também anunciou que no mês de outubro faria um milagre por onde todos acreditariam nas aparições.

A quarta aparição

Manuel e Olimpia Marto, pais de Francisco e Jacinta Marto (Reprodução / Internet)

No dia 19 de Agosto do mesmo ano, foi um momento de muita provação para os pastorinhos. Ninguém dava crédito às crianças e ao que elas tinham a dizer. Por isso, seus pais foram intimados pelas autoridades locais, foram submetidos a vários interrogatórios e até ameaçados de morte. No dia marcado para a aparição, não puderam ir. Apesar dos contratempos, Nossa Senhora de Fátima os visitou em outro local e ressaltou “vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas”.

A quinta aparição

A penúltima aparição de Nossa Senhora de Fátima foi no dia 13 de Setembro de 1917 e pediu que as crianças continuassem a rezar o terço para o fim da guerra. Além disso, reafirmou que faria um milagre em outubro.

A sexta aparição

Mais de 50 mil peregrinos acompanharam o Milagre de Fátima (Reprodução / Internet)

A última aparição foi em 13 de Outubro de 1917 e Nossa Senhora revelou-se como sendo a Senhora do Rosário. Ela pediu que fizessem uma capela no local. O tempo está localizado no lugar da Cova da Iria, na cidade de Fátima, município de Ourém, em Portugal.

Diante de uma multidão, realizou o milagre anunciado: o sol começou a bailar, várias pessoas foram curadas de doenças existentes e as roupas que estavam molhadas caíram ao chão completamente secas.

Oração

"Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos os tesouros de graça contidos na prática de vosso Rosário, incuti profundamente em nossa alma o apreço em que devemos ter com essa devoção, para Vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da Vossa Redenção que nela se comemora, nos aproveitemos de vossos preciosos frutos e alcancemos a graça, que vos pedimos nesta oração, se for para maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Amém.

Rainha do Santíssimo Rosário, rogai por nós".

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)