Nossa Senhora da Fátima: conheça as origens da devoção à santa em Portugal

Mesmo os mais céticos não deixam de ficar impactados ao adentrarem o Santuário da cidade de Fátima, em Portugal. Não se trata de acreditar ou não nos possíveis milagres e aparições que ocorreram nessa região. Trata-se, sim, de presenciar a fé de milhares de pessoas que, muitas vezes de joelhos, transitam pelo local com um semblante pacífico, como se, ao adorarem uma das invocações atribuídas à Virgem Maria, a Nossa Senhora de Fátima, pudessem sentir os céus mais próximos do chão.

Tudo começou no dia 13 de maio de 1917, ao meio-dia, quando três crianças viram surgir, na Cova da Iria, em Portugal, a aparição de uma luz brilhante, que julgaram ser de um relâmpago. Assustados, decidiram ir embora do lugar onde pastoreavam as ovelhas. Mas, logo depois, outro clarão iluminou o campo. Foi então que viram, em cima de uma pequena azinheira, árvore típica da região, “uma senhora mais brilhante que o sol”, como à época relataram.

Assim é a história de Nossa Senhora de Fátima - cercada de mistérios, milagres e fé. Os locais das aparições viraram o que hoje é a cidade de Fátima, que guarda não só o Santuário dedicado à santa, mas também os resquícios da história de Lúcia dos Santos e os irmãos Jacinta e Francisco Marto, os três pastorinhos que, na época das aparições, tinham respectivamente dez, nove e sete anos, e que passaram a dedicar as suas vidas a essa santidade. Francisco e Jacinta contraíram gripe espanhola e morreram pouco depois, enquanto que Lúcia, prima deles, tornou-se freira. Eles se tornaram os mais jovens santos não mártires na história da Igreja.

Segundo os testemunhos recolhidos, a Senhora disse às três crianças que era necessário que rezassem muito e que aprendessem a ler. Convidou-as a voltarem ao mesmo lugar, onde hoje funciona a Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima, no dia 13 dos cinco meses seguintes, sempre à mesma hora. Assim foi feito. As três crianças assistiram a mais aparições nos dias 13 de junho, 13 de julho, 13 de setembro e 13 de outubro. Em agosto, foi diferente. Por conta dos burburinhos que teriam provocado com o que contavam sobre as aparições, as crianças foram presas e levadas para Vila Nova de Ourém. Por isso, a aparição ocorreu no dia 19, num local conhecido como Valinhos, a cerca de dois quilômetros da Cova da Iria.

O Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima atrai devotos de todo o mundo, em Portugal, em busca de contatos com os mistérios e origens da devoção (Anna Carla Ribeiro / Especial para O Liberal)

O grande milagre: "Eu sou a Senhora do Rosário"

O grande milagre teria acontecido no dia da última aparição de Nossa Senhora, em 13 de outubro daquele ano, estando presentes na Cova da Iria cerca de 70 mil pessoas. Foi nesse momento que a santa teria dito aos pastorinhos: "Eu sou a Senhora do Rosário" e, após a revelação, teria pedido que fizessem ali uma capela em sua honra.

Muitos foram os testemunhos das pessoas que, na época, teriam presenciado o chamado “milagre do sol”, milagre este que fora prometido às três crianças nas aparições de julho e de setembro. Naquele ano, o relato foi publicado na imprensa, com os relatos de jornalistas que para lá se deslocaram e que foram também testemunhas do fenômeno.

Nas suas memórias, Lúcia também narrou como, entre abril e outubro de 1916, um ano antes das aparições de Nossa Senhora, ela, Jacinta e Francisco também receberam as aparições de um anjo, por três vezes, como uma forma de prepará-los para as visões seguintes. O Anjo da Paz, como assim ela o intitulou, ensinou aos pastorinhos duas orações, ambas conhecidas por Orações do Anjo, que entraram no conhecimento popular e são utilizadas sobretudo na adoração eucarística.

Monumento, em Portugal, retratando o encontro dos pastorinhos com Nossa Senhora de Fátima (Anna Carla Ribeiro / Especial para O Liberal)

Santuário em Portugal é espaço de adoração e fé

Segundo dados do próprio Santuário, antes da covid-19, mais de 6 milhões de peregrinos marcavam presença no local anualmente. Neste mês de maio, com a pandemia mais controlada, já é possível ver diariamente, ao longo dos últimos dias, milhares de fiéis a visitarem o Santuário. Maria Luiza Queiroz, moradora da cidade de Águeda, em Portugal, foi uma das peregrinas.

“Vou ao Santuário todos os anos. Só na altura da Covid que eu não vim. Sinto-me muito bem aqui. Muito leve, muito tranquila. Nossa Senhora de Fátima já fez muitos milagres em minha vida, por isso eu venho sempre para agradecer. Mesmo que eu não tenha nenhuma promessa, eu estou sempre cá a agradecer. Ela está sempre conosco, é a nossa mãe”, destacou.

Tão interessante quanto presenciar a fé de tantas pessoas, é também poder conhecer de perto a história contada pelos três pastorinhos. A cidade oferece aos visitantes não só o Santuário de Fátima, constituído, principalmente, pelas Basílicas de Nossa Senhora do Rosário e da Santíssima Trindade, além da Capelinha das Aparições. Mas também é local para se pisar numa boa dose de história, através da visitação gratuita às casas onde moravam os três pastorinhos.

Fátima ainda mantém bem preservados o caminho que eles costumavam fazer e os locais de aparição não só de Nossa Senhora quanto do anjo, como Valinhos (local de aparição da santa no dia 19 de agosto de 1917) e o Poço do Arneiro (um dos locais de aparição do anjo, em 1916, próximo à casa de Lúcia).

Imagens da área interna do Santuário de Fátima, em Portugal (Anna Carla Ribeiro / Especial para O Liberal)

Mistérios da fé: os segredos de Fátima

Os Segredos de Fátima são a expressão atribuída a um conjunto de revelações alegadamente apresentadas por Nossa Senhora aos três pastorinhos. Segundo Lúcia, que mais tarde se tornou freira da Ordem das Carmelitas Descalças, Nossa Senhora, no dia 13 de julho de 1917, revelou um segredo, constituído por três partes, de caráter profético.

As duas primeiras partes foram reveladas em 1941, num documento escrito por Lúcia e entregue ao Vaticano. A terceira parte foi escrita por Lúcia em 3 de janeiro de 1944. As duas primeiras foram reveladas pela igreja pouco depois de sua entrega e o terceiro segredo permaneceu sem conhecimento público até o ano 2000.

A primeira parte teria sido a visão do inferno. “Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra”, afirmou Lúcia no documento.

A segunda parte, segundo Lúcia, é a devoção ao Imaculado Coração de Maria e o que seria a conversão da Rússia. “Em seguida, levantamos os olhos para Nossa Senhora que nos disse com bondade e tristeza: ‘Vistes o Inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu disser salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior’”.

Os três pastorinhos, que tiveram contato direto com a santa e receberam os segredos que Nossa Senhora de Fátima passou (Reprodução / Anna Carla Ribeiro / Especial para O Liberal)

O conteúdo da terceira parte do Segredo de Fátima relata o assassinato de muitos religiosos: “[...] e assim mesmo foram morrendo uns após os outros, os bispos, os sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas seculares. Cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz, estavam dois anjos. Cada um com um regador de cristal nas mãos recolhendo neles o sangue dos mártires e com eles irrigando as almas que se aproximavam de Deus", escreveu Lúcia no documento.

A revelação da terceira parte ocorreu a pedido do então Papa João Paulo II e, embora abordasse de maneira genérica o extermínio de religiosos, o tema foi tratado pelo Vaticano como uma profecia do “livramento” ao atentado sofrido pelo papa na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 13 de maio de 1981. Exatamente no mesmo dia e mês da primeira aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos. Inclusive, a bala que atingiu o papa está na coroa da imagem de Nossa Senhora de Fátima, exposta na capelinha das aparições. E a forte ligação de João Paulo II, hoje São João Paulo II, está também eternizada com uma estátua de sua figura na área externa do Santuário.