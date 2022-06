Oração do Anjo da Guarda para pedir amparo

O Anjo da Guarda é um personagem retratado na mídia e em diversas literaturas. Nas escrituras sagradas, ele está presente como uma criação de Deus para orientar e iluminar o nosso dia a dia. A importância e o significado dele são diversos, porém, o mais a conhecido, é de que o Anjo da Guarda é um "mensageiro de Deus", com uma missão na terra e de acompanhar as pessoas até o momento da sua morte.

Para isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas orações que podem lhe ajudar a estar mais conectador com esse mensageiro e pedir mais proteção e amparo. Confira:

VEJA MAIS

Oração ao Anjo da Guarda

"Santo Anjo da Guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor.

Dos perigos, livrai-me; do mal, libertai-me;

e nos momentos de angústia, consolai-me!

Durante o sono, velai sobre o meu descanso, não deixais o mal de mim se aproximar.

Sob as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar!

Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações,

para que minha alma tranquila descanse sem aflições.

E que no alvorecer de um novo dia, eu acorde feliz e restaurado,

e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado!"

VEJA MAIS

Anjo da Guarda para pedir proteção

"Santo Anjo da Guarda, meu poderoso protetor,

guardai-me sempre na paz de vosso amor.

Dos perigos, livrai-me;

do mal, libertai-me;

e nos momentos de angústia, consolai-me!

Durante o sono, velai sobre o meu descanso,

não deixais o mal de mim se aproximar.

Sob as asas do seu amor,

possa meus sonhos habitar!

Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo,

afastai também as tentações,

para que minha alma tranquila

descanse sem aflições.

E que no alvorecer de um novo dia,

eu acorde feliz e restaurado,

e seja para o mundo

testemunha de ser sempre por vós amado!"

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)