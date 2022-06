Oração do dia 1º para ter um mês de junho próspero

O começo de um novo mês é sempre uma boa oportunidade para renovar os planos e iniciar um ciclo com novas atitutes e pensamentos. Para isso, a Redação Integrada de O Liberal seleciou algumas orações que podem lhe auxiliar a ter um mês de junho com prosperidade, bênçãos, paz e muita fé. Confira:

Oração do dia primeiro para o mês de junho

"Ó Senhor meu Deus, iniciamos mais um mês e por isso te clamo, pois não seria capaz de caminhar sem a tua presença, me amparando, protegendo, guiando, iluminando e abençoando.

Neste mês de junho, traga vossa paz prometida, leve para todos os meus amigos, minha família, para os corações do mundo inteiro que estão precisando e principalmente, inunda o meu ser com a paz do Espírito Santo!

Ó Senhor meu Deus, renovo a intenção de participar dos preciosos frutos de todas as Santas Missas que forem celebradas e as Santas Missas do mundo inteiro.

Suplico-vos também que, por meio destas Santas Missas, as almas do Purgatório sejam aliviadas, que os pecadores se convertam, que os agonizantes alcancem a Vossa Misericórdia, que as crianças em perigo de vida recebam a graça do Santo Batismo e que os jovens conservem intacto o lírio da sua pureza.

Ó Senhor meu Deus, entrego em tuas mãos, para que os reclusos, especialmente os jovens, tenham a possibilidade de reconstruir a sua vida com dignidade e que os casais que se separaram encontrem acolhimento e apoio na comunidade cristã.

Ó Senhor meu Deus, não há vento que derrube quem está firmado na rocha.

Não há tempestade que afunde o barco em que Jesus está.

Não há mal que vingue em um coração cheio de Deus.

Não há circunstâncias que atrapalhe os planos de Deus.

Se Ele está no controle de Deus tudo muda e se transforma ao nosso favor pois Ele usa até as voltas que o mundo dá para nos abençoar. Amém."

Oração para ter um mês abençoado

"Peço a Deus proteção e infinitas bençãos neste mês que se inicia. Peço a Sua presença sobre minha casa, minha família, guardando-nos de toda maldade. Que os meus pensamentos sejam de prosperidade, saúde, sabedoria, que esse mês seja marcado por abundância em meu lar, meus negócios, paz, amor e tranqüilidade em meu coração.

Que cada dia deste novo mês seja um dia grandes realizações e aprendizados. Que a alegria que vem do céu transborde todo o meu ser. Gratidão por todos os milagres, surpresas maravilhosas, soluções divinas e inúmeros feitos que serão derramados pelo Senhor na minha vida, da minha família, durante este novo mês.

Amém"

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)