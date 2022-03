Personal confirma que continuará casamento com mulher que fez sexo com sem-teto: 'conheço a Sandra'

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, o personal Eduardo Alves deu detalhes do caso que ganhou o noticiário nacional, envolvendo ele, a esposa Sandra e um morador de rua. A mulher e o sem-teto foram flagrados por Eduardo fazendo sexo dentro de um carro. Ele afirmou que, por orientação dos médicos, ainda não conversou com a mulher sobre o assunto. Sandra permanece internada em uma área específica para doenças psiquiátricas e está sob uso de medicamentos.

De acordo com o homem, durante os três anos de casados, esta foi a primeira vez que algo assim aconteceu com a esposa que, segundo ele, nunca teve problemas psicológicos e nem fazia uso de remédios. “Foi a primeira vez. O surto que ela teve foi muito alto, por isso segue internada, medicada”, declarou.

Eduardo Alves explicou que, naquele dia, tinha combinado de sair com a esposa e as crianças. Antes, a mulher tinha saído com a mãe dele para fazer doação. Por volta da sete horas da noite, o personal começou a ligar pra ela, mas o telefone dava desligado, o que ele achou estranho. Ao conversar com a mãe, descobriu que Sandra tinha ajudado um morador de rua que havia pedido dinheiro e a bíblia que ela ganhou do marido. “O que mais me estranhou foi que ela deu a bíblia”.

Em seguida, foi atrás da esposa no lugar citado pela mãe. Ao avistar o carro, imaginou que ela estaria nas redondezas, fazendo doação. Porém, percebeu que havia um homem dentro do veículo. “Foi quando eu já surtei. A única coisa que eu queria era tirar aquele homem de lá”, declarou. “Não estava normal. Independentemente de ser um morador de rua ou não, a cena que eu tive, é difícil de explicar”, completou.

Ele disse que teve certeza que a mulher estava em perigo pelas situação toda: o local que ela não conhecida, o carro com os vidros fechados e pelos fato dos dois estarem pelados dentro do veículo. Eduardo conta que foi levado pelos bombeiros, mas não tem certeza quem conduziu o morador e a esposa que, segundo ele, não falou nada e estava em estado de choque.

Sandra teria começado a frequentar a igreja apenas três dias antes do ocorrido, não por incentivo do marido. A mãe dele era quem frequentava a igreja, contou o homem. Aquele dia em que houve o flagra foi também a primeira vez que Sandra se dispôs a sair para evangelizar.

“O que o médico passou pra mim é que o caso que ela teve, qualquer pessoa está sujeita. Porque dependendo do grau que você esteja na sua vida, o que você esteja passando, englobando o que aconteceu no mundo....”, declarou o homem, ao reafirmar que a esposa não tinha problemas psicológicos.

Ele defendeu a honra da mulher e criticou as ‘chacotas’ que ela recebeu e o fato de terem falado que a esposa era garota de programa. Também criticou o uso de fotos dos filhos dos dois. “O apelo tá demais. Enquanto estava comigo e ela, a gente aguenta o barco”.

Segundo o marido, Sandra ainda não tem noção da repercussão do caso, porque os médicos orientam a não tocar no assunto com ela. Porém, ele confirmou a veracidade do áudio que circulou nas redes sociais, onde ela narra o que teria ocorrido. O marido não sabe como ou quando o áudio foi gravado, mas reforça que foi num momento de surto e que ela está no hospital, sob efeito de medicamentos.

Por fim, o homem garantiu que pretende manter o casamento. “Eu conheço a Sandra. Não é da índole dela”.