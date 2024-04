Veja imagens da prisão do ex-deputado Wladimir Costa no Aeroporto Internacional de Belém

A Polícia Federal divulgou imagens da ação que resultou na prisão do ex-deputado federal Wladimir Costa (Wlad), no Aeroporto Internacional de Belém. Ele é acusado de crimes eleitorais e foi abordado pelos policiais dentro do avião, ao desembarcar na capital paraense.

Imagens divulgadas pela PF mostram os agentes aguardando na pista do aeroporto a chegada da aeronave onde estava o ex-parlamentar. Outra foto mostra ele dentro do avião, cercado pelos policiais.

PF prende Wladimir Costa no Aeroporto de Belém Wladimir no momento em que é detido pelos agentes (Reprodução / TV Liberal) Policiais aguardam a chegada do avião (Divulgação / PF) Policiais aguardam a chegada do avião (Divulgação / PF)

O ex-deputado é acusado da prática reiterada de violência política contra deputada federal Renilce Nicodemos (MDB) por meio das redes sociais, entre outras situações. A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a parlamentar e aguarda retorno.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) deferiu o pedido de prisão preventiva apresentado pela PF e também ordenou a exclusão das postagens feitas nas redes sociais que motivaram o mandado de prisão contra o ex-deputado. Demandada pelo Grupo Liberal, a Corte ainda não deu retorno, assim como a defesa do ex-deputado.

Voo de Wladimir Costa

Pelas postagens nas redes sociais, o ex-deputado preso na manhã desta quinta-feira (18) estava ontem em Itupiranga, município paraense próximo à cidade de Marabá, a cerca de 50km.

Não há confirmação da origem do voo que levou Wladimir Costa a Belém, mas, no site da Infraero, consta uma viagem da companhia aérea Azul (imagens) oriundo de Marabá e que pousou na capital paraense às 6h33. A informação da PF sobre a prisão se deu por volta de 7h30.

Embora o partido PRD tenha publicado, em sua conta oficial no Instagram, imagens da agenda de Wladimir Costa com políticos da cidade, o último mandato cumprido por ele foi pelo Solidariedade.