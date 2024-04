Ex-deputado Wladimir Costa passa por exames na Polícia Científica após ser preso

O ex-deputado federal Wladimir Costa foi conduzido para a Polícia Científica do Pará, na manhã desta quinta-feira (18/04), para ser submetido a exames periciais, antes de ser encaminhado a uma unidade do sistema prisional do Estado. Segundo informações apuradas pelo Grupo Liberal, após os exames, Wlad, como é conhecido o ex-deputado, deve ser levado para a seccional da Marambaia, em Belém.

Às 11h, o ex-parlamentar ainda não tinha saído do Instituto de Polícia Científica, onde entrou pelo portão dos fundos. Ele foi preso na manhã desta quinta-feira, no Aeroporto Internacional de Belém, a pedido da Polícia Federal (PF), que o acusa de crimes eleitorais, em razão da prática reiterada de violência política contra deputada federal Renilce Nicodemos (MDB) por meio das redes sociais, entre outras situações.

Wladimir Costa foi detido ao desembarcar na capital paraense e levado, inicialmente, à sede da PF em Belém.

“Há seis meses, venho sendo vítima de toda sorte de crimes por parte do cidadão acima mencionado, motivo pelo qual decidimos defender na Justiça o direito à minha honra, intimidade, condição de mulher e deputada federal do Pará, eleita com 162.208 votos. Com isso, oferecemos Notícia Crime à Justiça Eleitoral, que ensejou na instauração de inquérito na Polícia Federal, que descambou na operação realizada na data de hoje”, declarou Renilce Nicodemos em nota enviada à reportagem do Grupo Liberal.

O Grupo Liberal tenta contato com o advogado de Wladimir Costa.