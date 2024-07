Helder Barbalho se afasta do Governo do Estado e vice assume

A edição desta segunda-feira (15/07) do Diário Oficial do Estado informa que o governador do Pará, Helder Barbalho, vai se afastar do cargo entre os dias 15 e 19 de julho para tratar assuntos particulares.

Durante o período, a vice-governadora Hana Ghassan Tuma assumirá o cargo.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)