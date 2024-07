Governo do Pará e Sebrae fecham parceria para criar linha de crédito com foco na COP 30

O Governo do Pará e o Sebrae fecharam uma parceria para criar o “CredCOP”, uma linha de crédito voltada para microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas com foco na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém.

A parceria vai disponibilizar cerca de R$ 75 milhões em crédito para pequenos negócios e com a burocracia reduzida. A vice-governadora e presidente do comitê estadual da COP30, Hana Ghassan, destacou a importância de investir nos empreendedores paraenses para promover o desenvolvimento do Estado. A ação faz parte do programa Acredita do governo federal.

“Ao estender a mão àqueles que ousam empreender em nosso país, deixamos claro para nós que a COP já começou, pois investir no empreendedor paraense é também investir no nosso Estado, no nosso futuro, porque não podemos falar em proteção ambiental sem também buscar mecanismos de geração de emprego em renda à nossa população” declarou a vice-governadora.

Superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno observa que desde o anúncio da COP 30 no Pará, da COP da Amazônia, o Sebrae tem sido parceiro do Governo do Estado na preparação dos pequenos negócios para esse grande evento internacional. "Agora, ao lado do Banpará, queremos disponibilizar ao empreendedor a opção de crédito, por meio de uma parceria que irá facilitar o acesso a empréstimos em condições diferenciadas”.

Os recursos também vão estar disponíveis para empresas locais que desejam práticas empresariais mais sustentáveis.

Crédito para empreendedores

O Sebrae pretende viabilizar R$ 30 bilhões em créditos nos próximos três anos, dentro do Acredita, em todo o Brasil. Trinta instituições bancárias estão prontas para ofertar esses recursos. A iniciativa vai facilitar os empréstimos e reduzir as taxas de juros para tentar aumentar a longevidade do setor de micro e pequenas empresas, como destacou o presidente do Sebare, Décio Lima.

“88% dos donos de pequenos negócios não têm acesso ao crédito. Eles enfrentam um sistema financeiro feito para os grandes e que lhes exigem garantias que, na maioria das vezes, eles não dispõem. Isso é inconcebível em um país onde as micro e pequenas empresas têm essa capilaridade e esse peso incrível na economia. O empreendedor sequer vai ao banco porque sabe que não tem aval. Agora, com essa medida que assinamos aqui hoje, estamos mudando essa história. Não podemos deixar de oferecer crédito para as micro e pequenas empresas” afirmou Décio Lima.

