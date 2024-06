Micro e pequenas empresas são maioria no Pará; no Brasil, mais de 1,4 milhão foram abertas

Nesta quarta-feira (27), celebra-se o Dia das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs). E o Brasil e o Pará tem motivos para comemorar. De acordo com um levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), entre janeiro e abril deste ano, foram registrados 1,43 milhão de novos pequenos negócios no país. O número, segundo o Sebrae, representa um acréscimo de 9,1% em comparação ao mesmo período de 2023.

O levantamento divulgado esta semana aponta também que em abril, foram abertas 373,4 mil pequenas empresas, o maior número desde abril de 2023. O setor de serviços liderou com 61,6% do total, somando 230.128 novas empresas, seguido pelo comércio (22,9%), indústria da transformação (7,5%) e construção (7,1%). Regionalmente, o Sudeste abriu 188,4 mil novos negócios, seguido pelo Sul (72,3 mil), Nordeste (58,4 mil), Centro-Oeste (35,6 mil) e Norte (18,4 mil).

Em abril ainda, microempreendedores individuais (MEI) abriram 17.952 negócios no setor de beleza, seguidos por publicidade (17,1 mil), transporte de carga (15,5 mil) e ensino (14,4 mil). Entre as Micro e Pequenas Empresas (MPE), destacaram-se clínicas médicas e odontológicas (4,6 mil), escritórios administrativos (4,2 mil) e restaurantes (4,2 mil). Conforme aponta o Sebrae, “o otimismo da economia brasileira tem impulsionado o empreendedorismo”.

Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará, destaca que, assim como ocorre no Brasil, “as micro e pequenas empresas são as grandes propulsoras da economia paraense”, destacando que as elas são “a maioria das empresas no estado, a exemplo do que ocorre em nível nacional”. Magno avalia que elas são “as maiores geradoras de emprego e aquecem a economia, num movimento muito positivo para o desenvolvimento do Pará”.

MEIs lideram novas aberturas

A plataforma de contabilidade Contabilizei, que também apresenta dados sobre a abertura de empresas no país, divulgou nesta quarta-feira (26) um balanço semelhante, só que com recorte trimestral. No balanço, a Contabilizei aponta que, de janeiro a março, foram registrados 1.062.827 novos CNPJs no país. Destes, 812 mil foram MEIs, o equivalente a 76% do total. As demais categorias somaram 250.627 registros, ou seja, 24% do total.

O levantamento da Contabilizei também aponta que o setor de serviços foi o que mais cresceu, tanto entre MEIs quanto entre não-MEIs. No setor, foi registrado um um aumento de 6% em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram abertos 528.206 novos CNPJs em MEIs e 174.482 em não-MEIs. Em contrapartida, os setores da indústria e do comércio registraram quedas de -0,4% e -1,8%, respectivamente.

Pará tem ambiente propício para geração de negócios, diz Sebrae

No Pará, Rubens Magno avalia que, atualmente, “o ambiente é propício para a geração de negócios”, especialmente devido à realização da COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas) em 2025, em Belém. “Estamos falando de oportunidades não só durante a COP, mas que já percebemos desde o anúncio da realização da conferência na capital paraense e acreditamos que o evento deixará um importante legado para os pequenos negócios”, diz.

Rubens Magno ressalta, no entanto, que, para aproveitar essas oportunidades, os empreendedores precisam estar bem preparados. Ele destaca que o Sebrae tem atuado nesse processo, como forma de ajudar na preparação. “O Sebrae tem atuado para ser esse braço de apoio ao fomento ao empreendedorismo e ao empresário de pequenos negócios paraense, com ações de capacitação, consultorias e orientações, e sendo parceiro das entidades do setor produtivo e do governo do Estado”.

Veja os destaques:

Total de novos pequenos negócios abertos entre janeiro e abril de 2024: 1,43 milhão (96,7% do total de novas empresas).

Crescimento em relação ao mesmo período de 2023: 9,1%.

Abril de 2024: Mês com o maior número de pequenas empresas abertas (373,4 mil) desde abril de 2023.

Setores de destaque em abril:

- Serviços: 61,6% (230.128 novas empresas)

- Comércio: 22,9%

- Indústria da Transformação: 7,5%

- Construção: 7,1%

Abertura de novos pequenos negócios por região em abril:

- Sudeste: 188,4 mil

- Sul: 72,3 mil

- Nordeste: 58,4 mil

- Centro-Oeste: 35,6 mil

- Norte: 18,4 mil

Atividades de destaque entre os MEIs em abril:

- Beleza (cabeleireiros e outros): 17.952

- Publicidade: 17,1 mil

- Transporte rodoviário de carga: 15,5 mil

- Atividades de ensino: 14,4 mil

Atividades de destaque entre as Micro e Pequenas Empresas (MPE) em abril:

- Clínicas médicas e odontológicas: 4,6 mil

- Escritórios administrativos: 4,2 mil

- Restaurantes e estabelecimentos de alimentação e bebidas: 4,2 mil

Fonte: Sebrae/Receita Federal