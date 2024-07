Belém sedia XX Congresso Médico Amazônico, um dos eventos preparatórios para a COP30

De 16 a 18 de agosto ocorrerá em Belém o XX Congresso Médico Amazônico no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia. O evento, que é considerado uma preparação para a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontece no Pará em 2025, reunirá profissionais de referência na área da saúde no âmbito regional e nacional.

O tema central é “Sustentabilidade e Saúde na Amazônia: Desafios e Oportunidades para a COP 30”. O Congresso debaterá temas de interesse social, apresentando as atualizações, inovações e, principalmente, o compartilhamento destas informações com a sociedade. Participarão convidados nacionais e locais.

Entre os destaques da programação estão eventos com profissionais da Afya Educação Médica. No dia 16 de agosto, apresentará palestra o cardiologista, editor-chefe e criador do site Afya CardioPapers, Eduardo Lapa. Ele irá ministrar a conferência magna às 19h30, sobre “Inteligência Artificial na Medicina”.

Já no dia 17 de agosto, às 17h15, participa do Congresso, o coordenador do curso de Medicina da Afya Abaetetuba, Esdras Edgar. Ele vai ministrar a palestra “Medicina de precisão e o futuro dos cuidados de saúde na Oncogeriatria”.

Além disso, a Afya, patrocinadora do Congresso, terá um stand no evento, com a apresentação do portfólio de cursos e serviços do Grupo, que atende aos profissionais, em todas as etapas de formação. A Afya atua no Pará desde 2019, com unidades de graduação, nas cidades de Bragança, Abaetetuba, Marabá e Redenção. Em 2023, a instituição ampliou sua presença no estado, com a inauguração da unidade de pós-graduação, em Belém, com a oferta de mais de 70 cursos.

A programação completa do XX Congresso Médico Amazônico está disponível no link https://doity.com.br/cma. No site também é possível realizar a inscrição. Estudantes e professores do Grupo Afya contam com condições especiais na taxa de inscrição.