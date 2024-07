Decreto muda expediente nos órgãos estaduais durante o mês de julho no Pará; confira

Foi publicado, no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (10.07) decreto assinado pelo governador Helder Barbalho que altera os horários de expediente nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual às sextas-feiras do mês de julho, no Pará. As mudanças valem para os dias 12, 19 e 26 deste mês.

Conforme o documento, nessas datas, o horário de expediente será de 8h às 13h. Porém, os órgãos e entidade das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística estabelecerão escalas de serviço - bem como equipamentos públicos administrados por organizações sociais, para atendimento à população não sofra solução de continuidade.

O decreto prevê, ainda, que o expediente reduzido será compensado com o acréscimo de 1h hora à jornada normal diária de trabalho nos períodos de 15 a 18, 22 a 25 e 29 de julho a 1º de agosto de 2024.