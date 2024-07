Ministério das Cidades destina R$ 1,84 bilhão para obras no Pará

O Ministério das Cidades vai destinar R$ 1,84 bilhão para obras de drenagem, mobilidade, esgotamento sanitário e abastecimento de água em municípios do Pará. O anúncio foi feito em uma cerimônia em Brasília (DF), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e destacada pelo ministro Jader Filho, nesta sexta-feira (26/7).

Considerando o anúncio feito em maio passado, do Novo PAC Seleções, e o feito hoje, já são R$ 2,6 bilhões investidos no Pará. Ao todo, foram anunciados recursos da ordem de R$ 41,2 bilhões em investimentos para mobilidade urbana, drenagem, esgotamento sanitário e abastecimento de água.

O Pará foi contemplado em todas as áreas, com recursos que somam R$ 1,84 bilhão. Um total de 39 municípios paraenses serão beneficiados pelas novas seleções de projetos dentro do Novo PAC em todas as regiões do Estado. As 53 propostas aprovadas foram submetidas pelo Governo do Estado (25) e pelos próprios municípios (28).

O presidente Lula destacou que o PAC Seleções é uma novidade na política brasileira. "Nunca houve isso, nunca se chamou ente federado para discutir política pública. Nós resolvemos mudar a lógica, a gente não prioriza o governante, a gente prioriza o benefício que a obra leva para o município. O que nos interessa é se a obra é necessária, se o projeto é bem feito e se interessa ao povo".

O ministro Jader Filho destacou o compromisso de atuar em conjunto com todos os estados e municípios para levar, até mesmo de forma inédita, novos investimentos federais a localidades que nunca tiveram tal oportunidade para o desenvolvimento de estruturas de drenagem, abastecimento de água e esgotamento sanitário.

"Vamos fazer chegar água e tratamento de esgoto a municípios que nunca tiveram essas obras. No Marajó, por exemplo, municípios como Oeiras do Pará e Gurupá nunca receberam esses investimentos do Governo Federal. Desta forma, vamos trabalhar para resgatar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) desses municípios", declarou Jader Filho.

Em maio, no anúncio anterior, o Pará recebeu um investimento de R$ 826,9 milhões em 59 propostas selecionadas, as quais englobam obras de urbanização de áreas periféricas, contenção de encostas, renovação de frota de ônibus e implantação de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais de 41 municípios paraenses. A soma das duas seleções do Novo PAC no Pará é de R$ 2,6 bilhões.

Veja os 39 municípios paraenses que receberão recursos do Ministério das Cidades:

Região Metropolitana de Belém (R$ 1,055 bilhão)

Ananindeua: R$ 224,936 milhões (Abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem)

Barcarena: R$ 21,205 milhões (Drenagem)

Belém: R$ 631,380 milhões (Abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem)

Benevides: R$ 29,543 milhões (Abastecimento de água)

Marituba: R$ 23,5 milhões (Abastecimento de água)

Santa Izabel do Pará: R$ 124,685 milhões (Abastecimento de água e esgotamento sanitário)

Região nordeste do Pará (R$ 298,252 milhões)

Abaetetuba: R$ 100,448 milhões (Abastecimento de água e esgotamento sanitário)

⁠Bragança: R$ 9,75 milhões (Abastecimento de água e drenagem)

⁠Capanema: R$ 68,829 milhões (Abastecimento de água)

⁠Curuçá: R$ 8,555 milhões (Esgotamento sanitário)

⁠Irituia: R$ 2,479 milhões (Abastecimento de água)

⁠Mãe do Rio: R$ 5,08 milhões (Abastecimento de água)

⁠São Francisco do Pará: R$ 6,448 milhões (Esgotamento sanitário)

⁠São João de Pirabas: R$ 12,044 milhões (Abastecimento de água)

⁠São Miguel do Guamá: R$ 5,769 milhões (Abastecimento de água e drenagem)

Viseu: R$ 78,850 milhões (Abastecimento de água)

Região sudeste do Pará (R$ 130,957 milhões)

Água Azul do Norte: R$ 10,064 milhões (Abastecimento de água)

⁠Breu Branco: R$ 4,013 milhões (Esgotamento sanitário)

⁠Dom Eliseu: R$ 10,02 milhões (Abastecimento de água)

⁠Floresta do Araguaia: R$ 3,183 milhões (Abastecimento de água)

⁠Marabá: R$ 102,507 milhões (Abastecimento de água)

Nova Ipixuna: R$ 500 mil (Drenagem)

⁠Redenção: R$ 517,16 mil (Drenagem)

Região sudoeste do Pará (R$ 26,719 milhões)

⁠Jacareacanga: R$ 8,514 milhões (Abastecimento de água)

⁠Piçarra: R$ 7,43 milhões (Esgotamento sanitário)

Placas: R$ 10,025 milhões (Abastecimento de água)

Uruará: R$ 750 mil (Drenagem)

Região Oeste do Pará - Baixo Amazonas (R$ 270,271 milhões)

⁠Belterra: R$ 30,223 milhões (Esgotamento sanitário)

⁠Oriximiná: R$ 840,53 mil (Abastecimento de água)

⁠Santarém: R$ 239,208 milhões (Mobilidade urbana e abastecimento de água)

Região do Arquipélago do Marajó (R$ 65,65 milhões)

⁠Anajás: R$ 4,317 milhões (Esgotamento sanitário)

⁠Cachoeira do Arari: R$ 6,063 milhões (Abastecimento de água e esgotamento sanitário)

⁠Curralinho: R$ 5,289 milhões (Esgotamento sanitário)

⁠Gurupá: R$ 6,6 milhões (Abastecimento de água e esgotamento sanitário)

⁠Muaná: R$ 6,798 milhões (Esgotamento sanitário)

⁠Oeiras do Pará: R$ 10,123 milhões (Abastecimento de água e esgotamento sanitário)

⁠Portel: R$ 14,943 milhões (Esgotamento sanitário)

⁠Santa Cruz do Arari: R$ 1,919 milhões (Esgotamento sanitário)

⁠Soure: R$ 9,598 milhões (Esgotamento sanitário)

Destaques no Pará

A capital do Pará, Belém, será uma das cidades a receber mais recursos no estado. São mais de R$ 631,3 bilhões em investimentos nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem.

Santarém é o segundo município paraense entre os que terão os maiores valores investidos. São mais de R$ 239,2 milhões voltados a projetos de mobilidade urbana e abastecimento de água.

Ananindeua (R$ 224,9 milhões), Santa Izabel do Pará (R$ 124,6 milhões), Marabá (R$ 102,5 milhões), Viseu (R$ 78,8 milhões) e Capanema (R$ 68,8 milhões) estão entre os outros 39 municípios que encabeçam a lista de maior volume de recursos investidos.