Tucuruí e Goianésia vão receber mais de R$ 26 milhões em obras do Ministério das Cidades 

Em agenda no Pará, o ministro das Cidades, Jader Filho, assinou, nesta sexta-feira (14), contratos para repasse de R$ 26,3 milhões para obras nos municípios de Tucuruí e Goianésia, no sudeste paraense. Os investimentos federais terão contrapartida das prefeituras.

Para Tucuruí, os contratos totalizam R$ 18,2 milhões, sendo pouco mais de R$ 18,1 milhões da União e R$ 66 mil da prefeitura. As obras são para melhorias no sistema de abastecimento de água e drenagem urbana no município, ampliação de sistema de abastecimento de água no bairro Jardim Alcobaça, pavimentação asfáltica nos Bairros Carajás, Getat e Jardim Alcobaça, além de serviços de recapeamento nos Bairros Colinas, Pimental, Jaqueira e Vila Pioneira.

Jader Filho afirmou tratar-se do compromisso estabelecido pelo presidente Lula com os brasileiros. “Essas obras fazem parte da nossa ação de reconstrução do país, pois trazemos saneamento, abastecimento de água e pavimentação de vias às cidades, mas também habitação, com o Minha Casa Minha Vida, através do diálogo com os prefeitos de todo o Brasil e de todo o Pará”, disse o ministro.

O prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira, parabenizou o ministro pela ação. “Temos que dar os parabéns ao ministro Jader Filho, pois ele se faz presente em todos os estados brasileiros e em todas as cidades. Esta é a segunda vez em que ele está conosco aqui”.

Obras estruturais

"Da primeira veio falar sobre mobilidade, habitação e saneamento e, desta vez, trouxe os recursos para que estes temas se concretizem em obras que vão trazer uma cidade cada vez melhor para todos os tucuruienses viverem”, disse o prefeito de Tucuruí.

Goianésia receberá R$ 8,1 milhões, com contrapartida de R$ 23,8 mil da prefeitura. As obras são para pavimentação de vias urbanas, reforma e ampliação da Praça dos Três Poderes, implantação de sistema de abastecimento de água para comunidades rurais.

Também serão adquiridos para Goianésia, equipamentos públicos comunitários como lixeiras de rua, um caminhão compactador de lixo, veículos e equipamentos para a coleta de resíduos sólidos.

“A gente está trazendo obras de saneamento para a área rural, asfalto e também obras do Minha Casa, Minha Vida, como esta da Praça dos Três Poderes. São 96 casas. Enfim, tantas outras obras que vamos trazer ao longo desse período que a gente estiver à frente do Ministério”, afirmou Jader Filho.

O prefeito de Goianésia, Francisco Rocha, destacou que os investimentos são essenciais para “desenvolvermos a nossa cidade, com mais qualidade de vida, dignidade, melhor mobilidade, mais saneamento, abastecimento de água de qualidade, coleta de lixo e tudo mais. Isso é a demonstração de que o ministro Jader Filho e o presidente Lula estão preocupados com os municípios e empenhados em melhorar a vida de todos os brasileiros e de nós, moradores de Goianésia do Pará”.

PAC no Pará

Ao todo, o governo federal, por meio do Ministério das Cidades, vai investir R$ 65,5 milhões no abastecimento de água em áreas rurais do Pará. Já foram selecionados 25 municípios para a implantação de sistemas de abastecimento de água, com recursos do Novo PAC.