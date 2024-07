Eleições 2024: Conheça os oito pré-candidatos a prefeito em Belém

Às vésperas da abertura do período determinado pela Justiça Eleitoral para as convenções partidárias, os nomes que disputarão o cargo de prefeito de Belém ainda não estão oficialmente definidos, mas bem encaminhados. A capital paraense conta com oito pré-candidatos. Destes, sete foram ratificados pelos seus partidos em eventos. Todos, contudo, só concorrem oficialmente após formalização das candidaturas, nas convenções.

Em ordem alfabética, a partir dos nomes com os quais eles se apresentam, os que tiveram suas pré-candidaturas ratificadas em lançamentos foram:

- Delegado Éder Mauro, pelo Partido Liberal (PL);

- Edmilson Rodrigues, atual prefeito, pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol);

- Igor Normando, pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB);

- Thiago Araújo, pelo Republicanos;

- Ítalo Abati, pelo Partido Novo;

- Jefferson Lima, pelo Podemos; e

- Wellingta Macêdo, pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU).

O único que ainda não “lançou” pré-candidatura foi Eguchi. O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), ao qual ele está filiado, chegou a anunciar o evento, mas dias depois ele foi cancelado, devido ao falecimento de um parente do pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Eguchi. Ao Grupo Liberal, o presidente do PRTB no Pará, Fábio Paixão, confirmou o nome de Eguchi como pré-candidato pelo partido. O lançamento ocorre nesta terça-feira (16), às 18h, no Império Pedreirense.

Convenções

Apesar dos anúncios, é durante as convenções que as agremiações irão, oficialmente, deliberar sobre coligações e anunciar seus candidatos às prefeituras, além de vereadores. Pelo calendário divulgado pela Justiça Eleitoral, os partidos deverão realizar suas convenções entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Definidas as candidaturas, os partidos têm até 15 de agosto para registrar os nomes escolhidos na Justiça Eleitoral.

Pré-candidato x candidato

Robério d’Oliveira, advogado especialista em direito eleitoral, explica que “um pré-candidato pode se comunicar livremente com a população”, podendo falar de seus projetos, mas que ele “só não pode pedir voto”. Na prática, ele diz que essa é a grande diferença entre um pré-candidato e um candidato. “O pré-candidato é aquele que ainda não passou pela convenção. Quando oficialmente candidato, aí sim, ele pode pedir voto”, frisa.

Além da escolha dos candidatos, é durante as convenções partidárias que também são oficializados os apoios, através das coligações. “As deliberações quanto a isso em uma eleição municipal dizem respeito à chapa de vereador, onde não cabe coligação, se o partido terá ou não candidato majoritário (no caso, prefeito) e, em caso negativo, com que outro grupo ele irá se aliar”, explica o advogado.

Retrato instantâneo

Comuns durante a corrida eleitoral, as pesquisas costumam ser utilizadas como termômetro das eleições. Em Belém, elas já vêm sendo realizadas e, muitas vezes, são questionadas. D’Oliveira analisa que elas são um "retrato instantâneo" e que são confiáveis devido ao balizamento legal estabelecido por uma resolução específica para sua divulgação, que exige registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Disputa aberta

Ainda que elas possam influenciar nas estratégias e nos ânimos da campanha, o advogado alerta para a volatilidade dos dados. “Uma ausculta hoje entre pré-candidatos reflete o momento de hoje. Se você fizer uma pesquisa daqui a dez dias, a realidade pode ser outra”. A três meses para “o dia D”, 6 de outubro, data da votação, ele avalia que “a disputa está plenamente aberta”.

“No caso da prefeitura de Belém, eu diria que é uma partida em que o jogo está sem placar ainda. Qualquer entrada e entrada e saída de candidato ou outro movimento pode mudar o tabuleiro. A pesquisa de janeiro foi uma, a de março foi outra e a pesquisa de junho foi outra, então esse jogo está muito aberto”, comenta o advogado, que há 30 anos atua na área do direito eleitoral.

Conheça os 8 pré-candidatos à Prefeitura de Belém - por Ordem Alfabética:

Delegado Éder Mauro (PL)

Nome completo: Éder Mauro Cardoso Barra

Data de nascimento: 14 de dezembro de 1960

Partido: Partido Liberal (PL)

Formação acadêmica: Graduação em Direito

Ocupação atual: Deputado Federal em terceiro mandato

Cargos já ocupados: Delegado de Polícia Civil, por 30 anos, Deputado Federal, há 10 anos e presidente do Partido Liberal no Pará, há 1 ano.

Redes sociais:

Facebook: edermauropa

Instagram: edermauropa

Twitter: edermauropa

Tik Tok: edermauropa

YouTube: edermauropa

Qual o seu projeto prioritário para Belém? O projeto prioritário para Belém é resgatar a autoestima do nosso povo, resolvendo os problemas gerais que atingem a população, diariamente e diretamente: saúde, saneamento, segurança, mobilidade urbana e o lixo. Para isso, é preciso ter vontade de resolver, responsabilidade com os recursos públicos e amar Belém. Precisamos resgatar o orgulho da população em viver na capital da Amazônia.

Edmilson Rodrigues (PSOL)

Nome completo: Edmilson Brito Rodrigues

Data de nascimento: 26 de maio de 1957

Partido: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)

Formação acadêmica: Professor com Licenciatura Plena em Construção Civil pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Arquiteto e Urbanista pela UFPA, Especialista em Desenvolvimento de Áreas Amazônicas (IX FIPAM) pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA)/UFPA, Mestre em Planejamento do Desenvolvimento pelo NAEA/UFPA e Doutor em Ciências – Geografia Humana – pela Universidade de São Paulo (USP).

Ocupação atual: Prefeito de Belém

Cargos já ocupados: Foi prefeito de Belém pelo PT de 1997 a 2000, de 2001 a 2004. Atuou como deputado estadual de 1987 a 1990 e de 1991 a 1994. Exerceu o cargo de deputado federal de 2014 a 2018 e de 2018 a 2022. Foi eleito novamente prefeito em 2020, pelo Psol, até o presente.

Redes sociais:

Instagram: edmilsonpsol

Threads: edmilsonpsol

Twitter: edmilsonpsol

Facebook: edmilsonpsol

Tik tok: edmilsonpsol

Site: www.edmilsonpsol.com.br/

Qual o seu projeto prioritário para Belém? O pilar do nosso governo é o olhar especial para a população mais pobre. É cuidar das pessoas. Estamos implementando políticas públicas para a redução das desigualdades sociais, oferecendo melhores oportunidades e condições de vida para todos os belenenses. Nosso objetivo é prosseguir com ações inovadoras como o Saúde Belém Digital, melhorar ainda mais a qualidade da educação e fazer os investimentos sociais e de infraestrutura que nossa população precisa e merece.

Eguchi (PRTB)

Nome completo: Everaldo Jorge Martins Eguchi

Data de nascimento: 24 de abril de 1963

Partido: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB)

Formação acadêmica: Bacharel em Economia e Bacharel em Direito

Ocupação atual: Delegado da Polícia Federal (Classe Especial)

Cargos já ocupados: Não ocupou cargos públicos

Redes sociais:

Facebook: eguchioficial

Instagram: eguchioficial

Qual o seu projeto prioritário para Belém? Meu compromisso é com uma gestão responsável, garantindo limpeza pública, transporte público licitado e de qualidade, e uma estrutura de saúde eficiente. Priorizarei a construção de creches, investimentos em empregos para jovens, e usar a tecnologia para tornar Belém uma cidade inteligente. Vamos regularizar os pagamentos dos funcionários públicos que estão defasados e fazer de Belém a capital da Amazônia.

Igor Normando (MDB)

Nome completo: Igor Wander Centeno Normando

Data de nascimento: 29 de julho de 1987

Partido: Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

Formação acadêmica: Direito

Ocupação atual: Deputado Estadual

Cargos já ocupados: Duas vezes vereador em Belém; duas vezes Deputado estadual pelo Pará; e Secretário de Estado de Articulação da Cidadania do Pará, responsável pela administração de todas as Usinas da Paz no Pará.

Redes sociais:

Instagram: igornormando

Twitter: igornormando

Facebook: igornormando

YouTube: igornormando

Tik Tok: igornormando

Qual o seu projeto prioritário para Belém? Nossa prioridade é botar Belém para funcionar. É zelar pela cidade. Restaurar o respeito ao cidadão. A dignidade no serviço público. Belém não tem coleta de lixo, saneamento, saúde, urbanização, transporte, trânsito. Não dá. Uma cidade abandonada humilha os moradores. E com o apoio do governador Helder, que é o grande comandante dessa mudança histórica, vamos implantar projetos que colocarão a capital no rumo do futuro, no mesmo ritmo do Pará. Vamos conquistar o respeito do mundo todo na COP 30. Devolvendo o brilho nos olhos e o orgulho de quem mora em Belém.

Ítalo Abati (NOVO)

Nome completo: Ítalo Neves Abati

Data de nascimento: 27 de novembro de 1992

Partido: Partido Novo (NOVO)

Formação acadêmica: Direito, mestre em Gestão de Conhecimento pelo Desenvolvimento Sócio-Ambiental e especialista em Direito Processual Constitucional

Ocupação atual: Professor universitário e empresário

Cargos já ocupados: Não ocupou cargos públicos

Redes sociais:

Instagram: italoabati

Qual o seu projeto prioritário para Belém? Sabemos que Saneamento não dá voto, mas venho pra Mudança Real. Não existe liberdade sem acesso ao básico. Vou descentralizar a gestão de resíduos sólidos e gerar riqueza com isso. Expandir a construção de infra estrutura básica, de acesso à água, e abrir o mercado para injetar os recursos que a cidade precisa. Pelo nosso projeto, os investimentos em saneamento vão impactar na mobilidade urbana, no aumento de renda e em moradia digna.

Jefferson Lima (PODEMOS)

Nome completo: Jefferson Ely Vale de Lima

Data de nascimento: 30 de novembro de 1974

Partido: Podemos

Formação acadêmica: Ensino médio completo

Ocupação atual: Apresentador de TV, radialista e empresário

Cargos já ocupados: Não ocupou cargos públicos

Redes sociais:

Facebook: jeffersonlimapa

Instagram: jeffersonlimapa

Twitter: jeffersonlimapa

YouTube: jeffersonlimapa

Qual o seu projeto prioritário para Belém? Já em janeiro, no primeiro mês do meu governo, vamos realizar um grande mutirão de limpeza para tirar o lixo das esquinas de todas as ruas. Garantir as ruas limpas é uma questão de saúde pública e dignidade para os moradores da nossa cidade. Essa limpeza não será apenas por um mês, como a prefeitura, agora, está tentando fazer, e sim pelo ano inteiro.

Thiago Araújo (Republicanos)

Nome completo: Thiago Araújo

Data de nascimento: 20 de setembro de 1992

Partido: Republicanos

Formação acadêmica: Gestão Pública

Ocupação atual: Deputado Estadual pelo terceiro mandato

Cargos já ocupados: Deputado Estadual (2014, 2018 e 2022)

Redes sociais:

Facebook: deputadothiagoaraujo

Instagram: deputadothiagoaraujo

Twitter: deputadothiago

Tik Tok: thiagoaraujobelem

YouTube: thiago.araujobelem

Kwai: thiagoaraujobelem

Qual o seu projeto prioritário para Belém? A prioridade será fazer a prefeitura funcionar de forma eficiente e ética, garantindo que os serviços que afetam a vida cotidiana do cidadão funcionem. Por exemplo, a coleta e destinação sustentável do lixo; o atendimento pleno de saúde, com médicos e medicamentos nas unidades; e a gerência efetiva do trânsito e do transporte. Vamos iniciar com o básico para fazer a mudança de verdade em Belém.

Wellingta Macêdo (PSTU)

Nome completo: Wellingta Josyane Siqueira Macêdo

Data de nascimento: 23 de março de 1980

Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)

Formação acadêmica: Comunicação Social- Publicidade e Propaganda, Educação Social e Técnico em Formação de Ator

Ocupação atual: Jornalista, educadora social, atriz e roteirista

Cargos já ocupados: Não ocupou cargos públicos

Redes sociais:

Facebook: wellingtamacedo

Instagram: wellingtamacedo

Qual o seu projeto prioritário para Belém? O projeto que defenderei terá como prioridade a classe trabalhadora e os setores oprimidos. O PSTU é oposição de esquerda revolucionária à prefeitura atual de Edmílson e à ultradireita bolsonarista. Sou uma mulher negra, periférica, trabalhadora, mãe solo, portanto, nosso projeto visa resolver os problemas concretos e históricos da nossa cidade, como transporte público, ausência de vagas nas creches, saúde, educação, saneamento básico, concurso público. Uma Belém para os trabalhadores e o povo pobre!

*As informações do perfil de cada pré-candidato foram fornecidas pelos próprios e por suas assessorias. Todos receberam a orientação de que a resposta para a pergunta “Qual o seu projeto prioritário para Belém?” deveria ter até 400 caracteres, bem como o limite de até 1 minuto para o vídeo enviado com exclusividade para esta matéria.