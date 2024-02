Presidente da França em Belém: veja o que se sabe sobre a visita de Macron a capital do Pará

Em visita oficial ao Brasil entre 26 e 28 de março, o presidente da França, Emmanuel Macron, terá Belém como um dos destinos. A visita, que antecede a 30ª Conferência do Clima sobre Mudanças Climáticas (COP30), a ser realizada na capital paraense em 2025, será marcada por agendas com o presidente Lula e o governador Helder Barbalho, além de reuniões sobre cooperação em bioeconomia e proteção da Amazônia.

A COP 30, que acontecerá entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, deve ser o principal tema da visita do líder francês. Esta é a primeira vez que a Amazônia, um bioma crucial no combate às mudanças climáticas, sediará o evento.

Macron terá encontro com Lula em Belém

Macron se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Belém para discutir a COP 30 e outros temas de interesse mútuo. A assinatura de um termo de cooperação em bioeconomia e Amazônia está prevista para a ocasião.

No último sábado (24), o governador do Pará, Helder Barbalho, se reuniu com o embaixador francês, Emmanuel Lenain, para discutir a agenda de Macron em Belém. A visita deve incluir visitas a projetos e comunidades, além de avaliar, por exemplo, a logística e o esquema de segurança de líderes globais na cidade.

"Recebi o embaixador da França Emmanuel Lenain para definir pontos importantes sobre a estruturação da vinda do presidente francês, Emmanuel Macron, ao Brasil, a convite do presidente Lula, para a assinatura de cooperação em torno da bioeconomia e da Amazônia", escreveu o governador em suas redes sociais.

Helder Barbalho com o embaixador francês Emmanuel Lenain. (Instagram/@helderbarbalho)

Veja o roteiro da viagem de Macron no Brasil

O ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros da França, Stéphane Séjourné, esteve no recentemente no Rio de Janeiro para a primeira reunião de chanceleres do G20. Na ocasião, o representante aproveitou para acertar os detalhes sobre a visita do presidente francês no Brasil. Segundo o ministro, a agenda oficial de três dias deve incluir outras três cidades brasileiras. Após sua passagem por Belém, Macron visitará Itajaí, Brasília e São Paulo.

Na cidade catarinense Itajaí, ele conhecerá o projeto naval mais moderno já desenvolvido no Brasil. Em seguida, ele deve se reunir com autoridades do governo federal em Brasília. E em São Paulo, sua agenda ainda não foi detalhada. Macron estará acompanhado de Lula em toda sua visita.

Presidente Lula e o presidente Emmanuel Macron, em Paris. (Foto: Ricardo Stuckert)

Ausência na Cúpula da Amazônia

Em agosto de 2023, Macron não compareceu à Cúpula da Amazônia, que aconteceu em Belém. O evento reuniu chefes de Estado dos países amazônicos e o líder francês foi convidado para participar da Cúpula como representante da Guiana Francesa, mas ele decidiu não viajar para a capital paraense.

A ausência do chefe de estado foi criticada pela imprensa francesa. O jornal Libération afirmou que a decisão de Macron não condizia com seus posicionamentos. "Essa ausência é incompreensível, dada a importância dessa região: não é possível se declarar preocupado com os desafios ambientais e depois dar as costas a um evento como esse", afirmou o Libération na época.

"Seria importante que ele viesse, porque não é ficar falando da Amazônia lá da Europa. Venha conhecer a Amazônia. Venha ver como vive o povo ribeirinho, como vivem os nossos indígenas", afirmou Lula na oportunidade.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)