VÍDEO: empresário afirma que sonho do paraense é morar no Amazonas e gera polêmica nas redes

O empresário Bruno Goes gerou polêmica ao afirmar que o maior sonho de todo paraense é morar no Amazonas. A declaração foi feita em um vídeo publicado no Instagram, onde costuma compartilhar conteúdos exaltando a cidade de Manaus e os aspectos culturais da região.

“Qual o maior sonho do paraense? Gente, manda pergunta difícil, essa é muito fácil. O maior sonho do paraense é morar no Amazonas”, disse Bruno, aos risos, em um vídeo que viralizou.

A fala provocou uma onda de comentários e reações, reacendendo a conhecida rivalidade cultural entre os dois estados vizinhos. A “rixa” entre Pará e Amazonas já dura muitos anos e aparece em debates sobre culinária, sotaque, cultura e até mesmo no nome de produtos típicos, como a famosa castanha.

O empresário também já havia publicado um vídeo defendendo que o nome correto da tradicional castanha deveria ser Castanha-do-Amazonas, e não Castanha-do-Pará, como é conhecida nacionalmente.

A discussão ganhou força recentemente após a ex-BBB paraense Alane Dias se posicionar a favor do nome "Castanha-do-Pará", o que também gerou repercussão nas redes sociais, especialmente entre os manauaras.