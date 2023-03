Australiano insinua que paraense ‘se apropria' da Amazônia: 'Gírias, tacacá, açaí, vem de lá mesmo?

O australiano Simon Gurney, de 26 anos, está dando o que falar nas redes sociais, principalmente entre os internautas paraenses. O motivo é uma postagem que o professor de inglês publicou no Instagram, questionando o “por quê da galera falar que tudo que é da Amazônia” vem, necessariamente, do Pará, citando o açaí, o tacacá e as castanhas. Na própria legenda, Simon pede que a interpretação seja “sem polêmicas” e afirma que está em busca apenas de respostas.

“É impressão minha?”, questionou na publicação. Confira:

Ele, que está desbravando o Brasil desde outubro do ano passado e postando as suas aventuras na internet, já visitou mais de seis Estados. Atualmente, Simon se encontra em Manaus (AM). Pela linha do tempo de publicações, estima-se que o australiano teria feito a publicação durante a estadia no Amazonas.

“Por que é verdade, ora! Obs.: manauara não gosta de paraense”, rebateu uma internauta sobre o questionamento de Simon.

A publicação do professor de inglês divide opiniões entre os seguidores. Há quem defendesse o Pará, explicando que o Estado seria um dos “mais influentes”. Outros, optaram por tentar não criar mais polêmica acerca da publicação e pedir que a “rivalidade” entre Pará e Manaus deixasse de existir.

“Gente! Somos todos nortistas, devíamos nos unir, isso sim! Melhor que fazer picuinha”, rebateu um segundo seguidor.