No Pará, influencer carioca prova o açaí e dispara: 'Não gostei não'

A influenciadora carioca Vivi Noronha, que ficou conhecida por ter sido casada com o rapper Poze do Rodo, de quem se separou há dois anos, está no Pará. Ela chegou a Belém na noite do último domingo (29) e hoje (30) seguiu para Mãe do Rio, no nordeste do Estado. Alguns seguidores da influencer que moram na cidade compartilharam fotos com ela.

Ao lado de outros dois influenciadores e amigos, ela abriu uma enquete em seu perfil no Instagram: “Quem acha justo os meus amigos Jennifer e Matheus experimentarem o açaí e eu gravar para vocês. Coloquem sim”.

Hoje, então, ela mesma resolveu provar a iguaria paraense e publicou alguns Stories sobre sua impressão. Vivi mostrou um copo de açaí misturado com farinha de tapioca e disse: “Gente, eu tentei comer o açaí e não gostei. Comprei com isso aqui (mostrando a tapioca) ... com a tapioca, aí vem assim”.

Em seguida ela mostrou os sacos de plástico de 1kg onde normalmente o açaí é vendido. “Não vem no copo, coloquei nesse copo assim, mas não gostei não. Não é doce, não tem gosto doce”, disse no primeiro vídeo.

Em seguida, já no hotel, ela deu mais detalhes da experiência: “Ainda manchei a minha blusa. E outra, vocês estão falando para colocar açúcar, mas, no 'nosso açaí' não se põe açúcar. É batido com fruta, com guaraná concentrado. Com açúcar acho que não vai dar bom não. Pelo menos eu tentei, mas não gostei. Mas está tudo certo”.

“Não temos o que fazer com o açaí, porque estamos em um hotel. Como que vamos bater? Eu sei que o açaí de vocês é o puro, e o nosso é o sorvete, e está tudo bem. Porque somos acostumados a comer o açaí sorvete e não o puro. Mas pelo menos tentamos provar e experimentar”, justificou-se.

Na legenda das imagens, Vivi tentou se retratar: “Pelo menos tentamos galera, não precisa me atacar por causa de um açaí tá? Eu só não gostei, não sou acostumada e tá tudo bem”. Ao que tudo indica, os paraenses de plantão foram lá defender o seu açaí.

No perfil do influenciador Matheus Gouveia, que acompanha Vivi na visita ao Pará, ele mostrou aos seus mais de 75 mil seguidores como foi a experiência deles com o açaí.

Matheus fez um vídeo no seu Stories mostrando como a bebida chega ao cliente por serviço delivery: “O açaí chegou, cara. É, acho que pedimos errado”, ao ver que não se tratava do mesmo tipo de açaí consumido no Sudeste. No vídeo ele também pergunta o que é a tapioca, e a influenciadora explica.

Em um segundo vídeo, onde mostra Vivi comendo açaí com tapioca no copo, ele se diverte com a reação da amiga ao provar um pouco da mistura e depois reprovar o sabor.

Vivi Noronha tem três filhos, todos nascidos antes que ela tivesse completado 17 anos, enquanto ainda estava casada com o rapper Poze do Rodo. Após a separação, em 2021, quando estava grávida da filha caçula, ela passou a trabalhar com internet e se destacar no meio, onde acumula mais de 2,5 milhões de seguidores.