BBB 23: Paula fala de vontade de comer açaí e explica como se come no Pará

Quando o paraense sai de Belém, uma das coisas que ele precisa lidar é com a ausência da culinária paraense raiz. É possível encontrar em muitos lugares do Brasil e do mundo, mas os temperos fresquinhos usados nas comidas, só se encontra no Pará, e isso faz a diferença.

A paraense Paula Freitas, que está no Big Brother Brasil 23, comentou o desejo que estava sentindo hoje, 30, com Fred Desimpedidos. Ao anunciarem o cinema do Líder, no início da noite, ela estava na sala ao lado de outros participantes e disse sentir vontade de comer açaí.

“Ai, eu só queria um açaí”, disse Paula. “Com carne de sol”, acrescenta.

“Você come açaí salgado?”, perguntou Fred.

“É muito bom, já comeu? ”, indaga Paula. “Coloca a tigelinha do lado, a carne de sol aqui e vai só...”, mostrava a paraense ensinando a ordem que se come o açaí e a proteína.

É possível, que a paraense esteja há mais de um mês longe do Pará e consequentemente sem o açaí raiz, já que a Casa de Vidro, começou o último dia 10.