BBB 23: Paula diz que Gabriel precisa ir ao paredão para ter resposta do público

Depois da intervenção há uma semana, de Tadeu Schmidt na relação de Gabriel Fop e Bruna Griphao no Big Brother Brasil 23, a paraense Paula Freitas, que era dupla do brother, se mostrou bastante amiga dele. No decorrer da semana, em que ele teve mais algumas atitudes que não ‘pegaram bem’, a situação piorou e Gabriel é o alvo mais certo da casa.

Na noite de ontem, 28, Paula e Bruna conversaram sobre Gabriel. De acordo com a paraense, ele merece ir ao paredão, por conta das suas atitudes. "O Gabi, hoje, precisar ir para o paredão. O Gabriel tem que ir para o paredão. Aí acaba com isso aqui. O Brasil faz o que ele quer, e a gente para com isso aqui. Entendeu, ou não?", disse a biomédica. "Ele tem que ir", acrescenta.

Cara de Sapato, que também participava da conversa, disse que já havia alertado Gabriel sobre as grosseiras dele em relação aos participantes. "Eu não tenho como defendê-lo. Tenho o poder do veto e eu não tenho como defender. Você tem noção? Tentei conversar com ele desde antes. Pedi para ele parar de se expor, mas ele vai e arruma encrenca", completa o camarote.