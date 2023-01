'Jogadinha do Paquetá': Alexandre Pires e filha reproduzem trend e têm mais de 1 milhão de curtidas

A trend com a música "Jogadinha do Paquetá” se tornou um viral. Com os passos sincronizados, milhares de artistas e o público em geral estão realizando a dancinha.

VEJA MAIS

O que chamou atenção ao reproduzirem o viral foi a sincronia de Alexandre Pires com a filha, Julia. Cheios de gingado, eles compartilharam as suas performance no Instagram. A menina, tem mais de 35 mil seguidores na rede, já o cantor, soma mais de 3 milhões.

No perfil de Alexandre Pires, o vídeo já tem mais de 1 milhão de curtidas. Até o jogador Lucas Paquetá, comentou: “Mandouuuuuu muito ahahaha”. No TikTok, mais de 9,5 milhões de internautas já visualizaram vídeos com a música.

A música “Jogadinha do Paquetá”, é um feat de MC RF e DJ Kaio VDM, e faz referência a um dos passos do jogador quando ele comemora o gol, inclusive, na Copa do Mundo de 2022, a coreografia foi reproduzia.

Lucas Paquetá, joga atualmente no West Ham United F.C., o seu vídeo no Instagram, dançando “Jogadinha do Paquetá” já tem mais de 3 milhões de curtida.