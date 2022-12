Dançarinas do “No Chão Novinha” estão atentas a nova trend de Anitta

Anitta continua causando! Ao lançar um EP na última semana,ela convocou vários influenciadores para disputarem meio milhão. Divididos em trio, cada single tem uma coreografia que precisa ter o maior número de adeptos, para poder faturar a grana. A quantidade de publicações será medida por hashtagspré definidas. São seis singles lançados.

As paraenses, Ca Brittu (@cabrittu) e Samara Soares (@samarasoares___) já estão com as coreografias afiadas. As duas fizeram parte do corpo de balé do clipe de “No Chão Novinha”, música de Anitta e Pedro Sampaio, gravada em Belém, em dezembro de 2021.

As dançarinas trabalham com a criação de coreografias para videoclipes ou apresentações, e também lançam trends nas redes sociais. Investindo sempre no seu profissional, elas já postaram alguns vídeos nos seusperfis no Instagram, com as novas coreografias de Anitta.

“Gravar com a Anitta foi muito especial e abriu várias portas,deu uma visibilidade enorme parAo nosso trabalho. Estou completando esse finalde ano 4 anos de carreira como dançarina profissional e já tive a honra dedançar com Mc Danny, Mc Mary, Mc Treice, Dj Lorran e também já abrir shows do Léo Santana, João Gomes, Mc Kevin O Chris, Felipe Amorim”, relembra.

Morando atualmente em Fortaleza, no Ceará, Samara já gravou o DVD com Eric Land. “Recentemente participei do DVD do Manim Vaqueiro, que ainda será lançado. Fiz a coreografia do feat dele com Avine Vinny”, contou.

Samara já postou no seu perfil no Instagram a coreografia de ‘Ai Papai’, que Anitta gravou com Mc Danny e Hitmaker. Já Ca Brittu preparou uma programação para contemplar as seis coreografias. No seu perfil no Instagram, a dançarina irá postar ao longo da semana os seus vídeos. Ela vê como positiva essa ação de Anitta.

“Ajudam bastante em relação a visibilidade né? Esse concurso reúne muitas pessoas influentes e essas mesmas compartilham e engajam os vídeos que produzimos e afins. Eu vejo que a internet está aí, encontramos pessoas com domínio e sem domínio do que está fazendo. Mas penso que nós como profissionais devemos mostrar com mais qualidade essas trend, usar esse recurso devisibilidade a nosso favor como profissionais”, explicou.

Ca explica ainda sobre o comprometimento que tem com o material que posta no seu perfil. “Eu sempre produzo vídeos, trends, contrato filmaker, criarroteiro, figurino e afins. É custoso. Mas é uma forma que eu vejo de fazeressas trends mostrando um lado com mais qualidade do meu trabalho. Então essa forma que a Anitta está realizando de divulgação, ajuda muito dançarino quetrabalha com a internet”, acrescenta.