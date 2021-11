Anitta convidou dançarinos de Belém para gravar clipe: 'Tremer e mostrar coisas da terra'

O grupo de dança de Belém CAT, que reúne dez jovens que postam coreografias com ritmos regionais nas redes sociais, foi convidado a participar da gravação do clipe de Anitta, na última segunda-feira, 29, na Vila da Barca, onde foi simulada uma festa de aparelhagem com a participação de 200 figurantes convidados.

Samara Soares, de 23 anos, integrante do CAT, disse que o convite surgiu na sexta-feira, 26, por meio de uma indicação. A única informação revelada aos dançarinos é que iriam participar de uma gravação em Belém com "uma artista nacional". "Era sigiloso [o projeto]. Quando a gente descobriu, explodiu de alegria. Não teve como não aceitar o convite", detalha.

Confira algumas fotos e vídeos da gravação:

“Foi maravilhoso, demais, uma oportunidade única. Ficamos bastante felizes. Foi a realização de um sonho", comemora outro dançarino do grupo, Edu Pereira, de 24 anos. "Anitta é uma artista grande, ficamos bastante satisfeitos. A produção colocou a gente ao lado dela para tremer e mostrar coisas da terra", completa.

"A gente está sem palavras, nunca imaginou que isso poderia acontecer. Para a vida de qualquer dançarino, o ápice é estar no clipe da maior artista que a gente tem. A gente crê muito que isso é o começo", comemora Samara. "Ter estado ali com a Anitta, valorizando a nossa cultura, está dando um feedback enorme", celebra.

Os dançarinos do CAT foram colocados em cima das mesas e próximos às caixas de som para ficarem visíveis na gravação. Não houve audição ou teste dos dançarinos, que usaram o figurino selecionado por eles mesmos. A ideia foi reproduzir como de fato acontecem as festas de aparelhagem no Pará.

Apesar de haver um diretor, os dançarinos contam que a própria Anitta dizia como queria que o clipe fosse gravado. "Quando a gente chegou no palco, ela mandou um tchau, sorriu e falou com todo mundo: 'É pra vocês se divertirem, interarigem entre vocês e curtir como se estivessem numa festa'", recorda Samara. "Anitta foi incrível! Ela é muito gente boa", finalizou.