Dá-lhe dentada: Anitta fica presa dentro da boca do Crocodilo e cena repercute na internet

Uma cena durante as gravações do videoclipe da Anitta com o Crocodilo Prime, na última segunda-feira (29), vem repercutindo na internet, isso porque a cantora resolveu entrar na estrutura da aparelhagem e acabou presa na 'boquinha do animal'. Em um registro divulgado por fãs, a 'Girl From Rio' aparece de bumbum para cima e com o corpo quase todo dentro dos 'dentes', recebendo ajuda para sair, confira:

"Gente, eu fiquei presa dentro da boca do crocodilo hahahaha", compartilhou ela no Twitter.

A gravações em Belém renderam vários memes na internet, muitos compartilhados pela própria cantora no seu Instagram, confira alguns: