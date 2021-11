Anitta canta 'endoida, caralh*' e exalta paraenses: 'Que gente maravilhosa, Belém é surreal'

Após o fim das gravações do seu novo videoclipe, que teve o Ver-o-Peso e a Vila da Barca como locação, Anitta apareceu nos stories do Instagram na madrugada desta terça-feira (30), para exaltar o povo paraense e agradecer todo o carinho recebido. Ela saiu da capital paraense direto para Miami.

Em uma sequência de vídeos, ela surgiu no jatinho gritando a famosa frase 'Endoida, caralh*', visivelmente animada. “Gente, que dia abençoado. Eu tenho que contar pro mundo a benção desse dia. Eu quero falar pra vocês que a minha vida tem muita dificuldade sabe, mas eu não fico chorando pitangas aqui na internet pra vocês as merdas todas que acontecem, segue o baile, a gente conta as coisas positivas que vai vindo mais. Hoje veio! Hoje o dia aconteceu assim... Não é que não teve perrengue, teve vários perrengues [...] Porém, a exaltação veio de um jeito tão mara!", disse ela dando início aos stories.

“O pessoal de Belém... Nossa, foi TUDO! Que lugar maravilhoso, que gente maravilhosa! Que tudo, que vibe, muuuuito obrigada. Endoida, caralh*! Eu não consigo parar de pensar em outra coisa. Esse clipe vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Dezembro já já a música tá aí. Foi tudo, TUDO!", continuou. O novo videoclipe da artista conta com Pedro Sampaio, Leona, Ruivinha de Marte e a aparelhagem Crocodilo Prime.

Ainda nos stories, a Malandra compartilhou um registro de uma multidão fazendo silêncio durante as gravações quando foi solicitado. "Simplesmente precisei gravar uns vídeos, pedi silêncio pro povo e eles ó [emoji de silêncio]. Belém é surreal", veja:

No Instagram, Pedro Sampaio também compartilhou alguns vídeos ao lado da cantora aderindo a famosa frase gritada em festas paraenses, confira: