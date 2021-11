Anitta diz ter comprado 'banho de cheiro' com erveira do Ver-O-Peso para 'pegar mais homem’

Nesta segunda-feira (29), durante uma pausa nas gravações do novo clipe, a cantora Anitta entrou no Mercado do Ver-o-Peso e comprou um atrativo feito ‘banho’ feito com ervas com um único intuito: pegar mais homens.

Em uma publicação feita nos Stories, a artista mostrou o momento que chega à barraca da Dora, uma erveira do Complexo, e adquiriu o produto. “Aproveitei que eu to aqui pegar um óleo da gota para pegar os boys de jeito”, disse a morena.

Para anunciar a chegada em um dos pontos turísticos mais famoso de Belém, Anitta e Pedro Sampaio utilizaram o single da cantora Joelma, o "Voando Pro Pará". Assista: