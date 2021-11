Deputada Marinor alerta Anitta sobre famosa 'chuva de Belém' no fim de tarde: ‘Pega a tua sombrinha'

As tardes chuvosas de Belém não são novidade para os moradores da capital paraense, mas pode pegar os visitantes desprevenidos. Por isso, a deputada estadual Marinor Brito (PSOL) utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (29), para ‘alertar’ (em tom cômico) a cantora Anitta, que está na cidade para gravar um videoclipe, no Ver-O-Peso e em um campo de futebol na Vila da Barca.

VEJA MAIS

Em uma publicação feita no Twitter, a deputada deu as “boas-vindas” à artista e brincou com a chuva que deve cair nas próximas horas: “Pega tua sombrinha, que mais tarde cai um toró e não te esqueces de comprar cheiro nas erveiras”.