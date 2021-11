Arena de futebol onde Anitta gravará clipe, em Belém, foi palco de ocorrência policial; relembre

Belém é cenário de um novo clipe de Anitta. Um dos locais de gravação, como levantou o jornalista e colunista Christian Emanoel, é uma arena de futebol que fica na Vila da Barca, bairro do Telégrafo. O local já foi palco de uma ocorrência policial. Em 11 de abril deste ano, um criminoso em fuga fez uma pessoa refém. Ninguém se machucou.

Tudo começou quando policiais militares, na tarde daquele sábado, receberam uma denúncia informando que um homem, que seria foragido do sistema penal, estaria armado e escondido na passagem União, no bairro do Telégrafo.

VEJA MAIS

Chegando ao local informado, os moradores disseram às autoridades que o suspeito era conhecido como Gabriel e morava na Vila da Barca. Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem fugiu, a pé, e foi perseguido pelos militares.

Algumas pessoas estavam jogando bola no local quando Gabriel chegou. Houve correria e um homem foi feito refém. Foram cerca de 30 minutos de negociação até o criminoso liberar a vítima, se entregar e ser preso.