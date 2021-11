Estrutura para gravação de clipe da Anitta começa a ser montada em Belém

A gravação de um clipe da cantora Anitta em parceria com Pedro Sampaio, em Belém, estão movimentando a cidade na manhã desta segunda-feira (29). Ao que tudo indica, os artistas iniciam a produção no período da tarde. As filmagens devem acontecer em alguns pontos da capital paraense, como um campo de futebol na Vila da Barca e na feira do Ver-o-Peso. A paraense Leona e a aparelhagem Crocodilo Prime também fazem parte da gravação.

Depois que a notícia começou a circular nas redes sociais, imagens de uma estrutura sendo montada em um dos locais onde serão feitas as gravações viralizaram. Na foto, é possível ver caminhões, caixas de som e outros aparelhos.