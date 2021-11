Fãs se concentram no Aeroporto Internacional de Belém à espera de Anitta

Mal começou a circular a notícia de que a cantora Anitta estava embarcando em um avião rumo à capital paraense, onde irá gravar um clipe nesta segunda-feira (29), um grande número de fãs da cantora se deslocou até o Aeroporto Internacional de Belém, na expectativa de ver a chegada da artista.

Num grupinho de fãs, Felipe Mendes revelou que acompanha a carreira da Anitta desde Show das Poderosas (primeira música que estourou da cantora). "É uma mistura de sentimentos, é uma emoção, porque ela representa muita coisa pra mim. Estou muito emocionado".

Segundo informações do colunista Christian Emanoel, além da cantora, vão participar da gravação o DJ e cantor Pedro Sampaio, da aparelhagem Crocodilo Prime e a cantora Leona. Vale lembrar que Anitta e Pedro Sampaio já gravaram um clipe juntos. As gravações em Belém estão marcadas para iniciar às 16h e serão feitas em um campo de futebol na Vila da Barca e na feira do Ver-o-Peso.

Os rumores iniciaram nesta manhã e aumentaram com as postagens da artista em seu Instagram. Nas imagens, ela dá a entender que estaria deixando o Brasil, mas, ao que tudo indica, seu destino real é Belém.