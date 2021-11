Anitta grava clipe nesta segunda-feira (29) em Belém, afirma colunista

A cantora Anitta irá gravar um clipe nesta segunda-feira (29), em Belém. As informações são do colunista Christian Emanoel, que garante ainda que a produção terá parceria do DJ e cantor Pedro Sampaio, da aparelhagem Crocodilo Prime e da cantora Leona. Vale lembrar que Anitta e Pedro Sampaio já gravaram um clipe juntos. Na produção, a cantora faz participação especial como "Larissa", a musa da música. Assista:

As gravações em Belém estão marcadas para iniciar às 16h e serão feitas em um campo de futebol na Vila da Barca e na feira do Ver-o-Peso.

Os rumores iniciaram nesta manhã e aumentaram com as postagens da artista em seu Instagram. Nas imagens, ela dá a entender que estaria deixando o Brasil, mas, ao que tudo indica, seu destino real é Belém. Confira: