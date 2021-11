Do 'Veropa' para o 'Croco' veja a programação do Clipe de Anitta em Belém

Anitta está em Belém para gravar seu videoclipe e já deixou os fãs em alerta. Tudo isso pois as filmagens irão acontecer em dois locais diferentes da cidade e, para não perder nada, os seguidores apaixonados pela funkeira descobriram onde será. A cantora passou a tarde no Ver-o-Peso, mas está indo para o local da segunda gravação que acontecerá em uma aparelhagem.

(Reprodução: Cristino Martins)

Enaltecendo a cultura paraense, Anitta irá para uma festa de aparelhagem do “Gigante Crocodilo Prime”. A equipe da cantora esteve na comunidade da Vila da Barca preparando os detalhes. Os fãs já estavam se encaminhando ao local ansiosos para prestigiar esse momento único com a funkeira. Além dela e do Dj Pedro Sampaio, também estarão presentes a Ruivinha de Marte e Leona Vingativa.