Confira três doramas com a atriz Yu Shuxin, estrela de 'Amor Entre Fada e Demônio'

Yu Shuxin é uma artista chinesa de 29 anos. Ela também é conhecida como Esther Yu. Além de atriz, ela também é cantora e integra o grupo de c-pop "THE9". A sua última interpretação nas telinhas foi no dorama "Esquiando para o Amor", ao lado de Lin Yi e Fei Qiming.

Dentre as indicações de C-dramas com a atriz, está a produção chinesa "Amor Entre Fada e Demônio", que faz sucesso entre os fãs do gênero Fantasia. O elenco é formado por Yu Shuxin, Dylan Wang e Xu Haiqiao. O enredo da história é sobre uma fada e um lorde demônio que trocam de corpo, ainda que ele queira matá-la. Enquanto tentam reverter o que aconteceu, o amor começa a agir.

O dorama é dirigido por Yi Zheng ("Falling Into You") e Qian Jing Wu ("O Silêncio do Monstro"). O roteiro é assinado por Cao Xiao Tian ("A Glória de uma Nobre") e Bai Jin Jin ("Jogo de Amor e Fantasia").

Confira três doramas com Yu Shuxin:

1. Dorama "Amor Entre Fada e Demônio"

Sinopse: O Lorde Demônio de uma tribo é um ser desprovido de emoções. Ele já levou o seu exército de demônios à vitória no reino dos deuses. Sem querer, uma fada o liberta e ele logo planeja matá-la. Só que eles não contavam que trocariam de corpo. Agora o mostro está no corpo de fada e a fada está no corpo de um demônio. Enquanto tentam reverter a situação, eles acabam se apaixonando.

Elenco: Yu Shuxin, Dylan Wang e Xu Haiqiao

Gênero: Romance e Fantasia

Classificação: 14 anos

Número de episódios: 36

Onde assistir: Netflix, Viki e iQIYI

2. Dorama "Esquiando para o Amor"

Sinopse: Uma jovem está procurando por um recomeço depois de alguns acontecimentos em sua vida. Ela acaba encontrando um interesse no esqui. Enquanto está procurando se desenvolver num resort, ela encontra um ex-atleta profissional de snowboard. Juntos, eles terão a oportunidade de ensinar muitas coisas um para o outro.

Elenco: Yu Shuxin, Lin Yi e Fei Qiming

Gênero: Romance

Classificação: 12 anos

Número de episódios: 23

Onde assistir: Netflix e Viki

3. Dorama "Jogo de Amor e Fantasia"

Sinopse: Uma jovem vai parar num mundo de fantasia em que assume o papel de uma vilã coadjuvante. Para conseguir voltar ao mundo real, ela terá que concluir alguns desafios, como conquistar o amor do irmão adotivo da protagonista. Os outros desafios incluem enfrentar diversos seres sobrenaturais. Eles lutam para que o final da história tenha um final feliz.

Elenco: Yu Shuxin, Ding Yuxi e Zhu Xudan

Gênero: Romance

Classificação: 16 anos

Número de episódios: 32

Onde assistir: Netflix e Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)