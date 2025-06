Conheça três doramas com o ator Ahn Hyo-seop, estrela de 'Pretendente Surpresa'

O ator sul-coreano Ahn Hyo-seop, de 30 anos, estrelou seu último sucesso em 2023. Ele é aguardado para protagonizar o dorama "It's Sold Outo Again Today", no próximo ano. Com o seus múltiplos talentos, ele conquistou uma legião de fãs em alguns K-dramas de sucesso.

Dentre as indicações está a série sul-coreana "Pretendente Surpresa". Ao lado de Kim Se-jeong e Kim Min-gue, Ahn Hyo-seop vive um CEO que participa de um encontro às cegas e acaba se apaixonando por uma pessoa que não conhece.

A direção é por conta de Park Seon Ho. O roteiro é assinado por Han Sul Hee e Hong Bo Hee.

Outro K-drama que está na lista é "Dr. Romântico". Acontece que Hyo-seop integra o elenco a partir da segunda temporada do seriado.

Confira três doramas com Ahn Hyo-seop:

1. Dorama "Pretendente Surpresa"

Sinopse: Uma jovem se apaixona por um colega de trabalho. Depois que ela descobre que ele tem namorada, acaba perdendo as esperanças de encontrar alguém para compartilhar a vida. Por conta disso, uma amiga pede que ela participe de um encontro às cegas no lugar dela. Lá, a amiga acaba se apaixonando pelo CEO da empresa em que trabalha.

Elenco: Ahn Hyo-seop, Kim Se-jeong e Kim Min-gue

Gênero: Romance

Número de episódios: 12

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "Dr. Romântico 2"

Sinopse: Depois de alguns acontecimentos marcantes no hospital Doldam, está na hora de renovar os integrantes. Além disso, o Dr. Kim está com problemas no pulso depois de um acidente que aconteceu há três anos e já não consegue trabalhar da mesma forma. Agora, ele está em busca de duas pessoas para ajudá-lo.

Elenco: Han Suk Kyu, Ahn Hyo Seop e Lee Sung Kyung

Gênero: Drama

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix, Viki e Kocowa

3. Dorama "O Tempo Traz Você Pra Mim"

Sinopse: Uma mulher está vivendo o luto por conta da morte do seu grande amor. Falecido há um ano, ela sente as dores de não o ter mais em sua vida. Certo dia, ela acorda no ano de 1998, num corpo parecido com o seu, mas com outro nome. Enquanto isso, ela conhece um jovem parecido com o seu falecido marido.

Elenco: Ahn Hyo-seop, Jeon Yeo-been e Kang Hoon

Gênero: Romance

Número de episódios: 10

Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)