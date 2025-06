Isadora Cruz pode viver Fafá de Belém em filme sobre a trajetória da cantora paraense

A atriz paraibana Isadora Cruz, de 27 anos, que atualmente interpreta a protagonista da novela “Guerreiros do Sol", da Globoplay, pode estar cotada para um novo desafio artístico: dar vida à cantora paraense Fafá de Belém nos cinemas. Os rumores de que a atriz teria sido indicada pela própria Fafá para protagonizar a cinebiografia começaram a circular desde o início de 2024 e foram confirmados nesta terça-feira (24/06), pela assessoria da cantora, ao Grupo Liberal. A data de quando o longa será estreado ainda não foi divulgada.

O longa, ainda com o título provisório de “Menina do Norte", será dirigido por Maíra Carvalho, cineasta conhecida pelo trabalho no filme “O Homem Cordial", em parceria com o roteirista Iberê Carvalho. A produção vai acompanhar a trajetória de Fafá desde o início da carreira, há quase cinco décadas, até sua consagração como uma das vozes mais emblemáticas do movimento Diretas Já, quando cantou Menestrel das Alagoas em um dos palanques históricos da redemocratização do Brasil, em 1984.

Além de Isadora, que pode assumir o papel central, o elenco da cinebiografia também contará com a atriz Dira Paes, nome já confirmado na produção. O projeto deve integrar as comemorações dos 50 anos de carreira de Fafá de Belém, celebrados oficialmente em 2025.