Mulher de Eduardo Costa leva ‘bronca’ do cantor após publicar fotos sensuais na praia

A influenciadora digital Mariana Polastreli, que é esposa do cantor Eduardo Costa, movimentou as redes sociais na última segunda-feira (23/06) ao compartilhar registros de sua viagem a Arraial d'Ajuda, na Bahia. Após aproveitar os dias de descanso, ela publicou fotos nas quais aparece usando diferentes modelos de biquínis e maiôs, incluindo peças com cortes ousados e estilo fio-dental.

Entre os registros publicados, um look específico chamou atenção: um maiô recortado, decotado e cavado, que acabou rendendo uma repreensão bem-humorada de Eduardo. Segundo Mariana, o marido não aprovou os cliques mais sensuais. "O marido brigou, eu excluí, cortei e repostei", escreveu a influenciadora nos Stories do Instagram.

Ainda nas redes sociais, ela comentou, em tom descontraído, sobre o processo de convencimento para manter o conteúdo no ar. “Valorizem a blogueira aqui, porque convencer o marido a deixar postar é difícil. Repostando, mas agora com elas cortadas”, disse, referindo-se às imagens editadas para não mostrar o bumbum por completo.

A publicação gerou repercussão entre os seguidores, e o próprio Eduardo Costa reagiu à nova versão das fotos comentando com um elogio: "Maravilhosa".