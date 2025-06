Paulo Vieira fala com exclusividade sobre Cametá; cidade estará no ‘Avisa Lá Que Eu Vou’ de hoje

Paulo Vieira mostra no ‘Avisa Lá Que Eu Vou’ as peculiaridades de Cametá, no Pará. O episódio presente na quarta temporada do premiado programa, irá ao ar nesta terça-feira, 24, na GNT, na TV Globo, irá ao ar no dia 09 de julho. No semanal, o apresentador mostra o açaí, a farinha de mandioca e a pesca, além de conhecer a fundo o dia a dia dos Ribeirinhos e uma família que faz sucesso na internet.

Na TV Globo, a temporada estreia no dia 2 de julho, na TV Globo. Enquanto isso, é possível conferir em primeira mão cada episódio na GNT.

“Esse programa é um dos meus favoritos nessa temporada. Ele é um programa que fala sobre a liberdade que o homem encontra quando está em conexão com a natureza e sobre essa liberdade que a gente só encontra no Pará. O Pará é o Brasil que deu certo. Cametá com essa liberdade de fechar as lojas na hora do almoço e voltar à tarde. Isso é de uma modernidade, de uma qualidade de vida. Um povo que prioriza a sua qualidade de vida. Os personagens são apaixonantes: tem os ribeirinhos, que vivi com eles um tempo e foi maravilhoso. O Bar do Gato é maravilhoso porque, às vezes, no decorrer, no meio da noite, o Gato deixa o bar dele e vai beber em outro bar. E os clientes que cuidam do bar fecham a conta. Ele não cuida do próprio bar. Ele chega, os clientes abriram o bar no lugar dele, os clientes têm a chave, fecham suas próprias contas. É uma beleza. E tem a Morena Paraense, drag queen, carpideira e restauradora de arte sacra. Ela só poderia existir no Pará. Ela só existe na liberdade do Pará”, antecipa Paulo Vieira com exclusividade ao Grupo Liberal.

Ao todo, nesta quarta temporada, serão 10 episódios.