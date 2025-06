Xuxa abre o jogo sobre vício em pornografia: 'Um dos mais difíceis de largar'

Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, foi um nadador olímpico que chegou a conquistar duas medalhas de bronze. Após o fim da sua carreira como atleta, ele tem se dedicado a palestras e mentoria com foco na saúde mental. Recentemente, ele falou sobre alguns períodos conturbados que enfrentou durante a vida. Um deles foi o vício em pornografia.

O ex-nadador contou em uma entrevista à revista GQ sobre a dependência de álcool, depressão e um vício que ele enxerga como socialmente aceito e considerava normal, que é o consumo de material pornográfico: "Percebi que meu corpo foi acostumado à dopamina". "A dopamina que a pornografia gerava chegava a ser maior, às vezes, que o próprio sexo", completou.

VEJA MAIS

Xuxa explicou que consumia conteúdos pornográficos desde a juventude por meio de revistas eróticas. Ele ainda disse que considerava algo natural, mas hoje pensa diferente: "Tem toda uma cultura da venda disso, de erotizar a mulher em todos os sentidos, e fica parecendo natural. Não é natural".

Como o Xuxa se livrou do vício em pornografia?

Dentre todos os problemas que enfrentou durante a vida, o mentor e palestrante afirmou que o vício em pornografia "foi um dos mais difíceis de largar". Por conta da dificuldade, ele passou a encarar o problema de outra forma para conseguir tratá-lo. Contou detalhes de como fazia para se livrar do vício: "Se viesse aquela necessidade de me masturbar com pornografia e eu entendesse que não é uma escravidão naquele momento, não teria problema. A pergunta que sempre faço é: precisa para quê? O que é que você está sentindo? Tem uma falta aqui hoje? Pô, não tem. Então por que agora, sozinho? É para descarregar uma energia, um stress, uma ansiedade?". "E quando eu começo a questionar, a mente já está em outro lugar. Não preciso mais, já passou", completou.

Aproveitando o tema, Xuxa levou a discussão para debater com os seus seguidores. Para isso, ele utilizou as suas redes sociais. Numa publicação, ele escreveu: "Quanto vícios temos e não sabemos que somos viciados, por estar inserido no cotidiano e no socialmente aceito? Você já percebeu algum vício, que mesmo sendo aceito, te atrapalha de alguma maneira? Hoje vivemos o vício em apostas, muitas pessoas perdendo tudo, e tá legalizado, e aí, o que você acha?".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)