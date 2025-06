Viviane Batidão, Félix Robatto e Lia Sophia participam de show com Ivete Sangalo em Belém

Viviane Batidão, Félix Robatto e Lia Sophia estarão participando do show Amazônia Live – Hoje e Sempre, promovido pelo Rock in Rio e The Town, no dia 20 de setembro, no estádio do Mangueirão, em Belém. Antes chamado de Amazônia Para Sempre, o projeto agora ganha novo nome. O show será comandado por Ivete Sangalo, que receberá a participação especial dos artistas paraenses. Viviane Batidão irá cantar com Ivete, enquanto Félix Robatto participa com a Lambateria Baile Show, que convida Lia Sophia.

Antes do grande encontro no Mangueirão, o movimento realiza um especial de TV transmitido diretamente do Rio Guamá para todo o Brasil, no dia 17 de setembro. O palco flutuante, com cenografia impactante em formato de vitória-régia, receberá os shows de Mariah Carey e das divas paraenses Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara. O espetáculo pretende mostrar ao Brasil e ao mundo toda a beleza e imponência da floresta, com conteúdos que costuram a narrativa e ressaltam a importância da proteção da Amazônia e dos povos originários para o futuro do planeta.

Os bastidores desses dois espetáculos em Belém estão sendo documentados para a produção de um documentário. Os ingressos para o show no Mangueirão serão gratuitos, e em breve serão divulgadas as informações sobre como resgatá-los.

“O futuro precisa de cada vez mais de soluções para uma economia de baixo carbono, além de soluções para redução e mitigação daquilo que não seremos capazes de mudar no curto e médio prazo. O Pará tem tudo estar na liderança dessa nova forma de fazer e pensar. Este show no Mangueirão é a nossa forma de convocar e alimentar essa conversa com a população local, para que sejam os protagonistas das mudanças que queremos ver no mundo em relação a como gerir e cuidar da floresta de pé e da natureza como um todo”, disse Roberta Medina, vice-presidente de reputação de marca da Rock World, empresa que criou e organiza o The Town e o Rock in Rio e também produz o Lollapalooza Brasil.

Amazônia Live – Hoje e Sempre também contempla um edital no valor de R$ 2 milhões. Já estão sendo beneficiadas seis iniciativas na região metropolitana de Belém, focadas no desenvolvimento de ações envolvendo a promoção dos direitos das mulheres, geração de renda, conservação da natureza, turismo de base comunitária, agroecologia, reciclagem e valorização da cultura tradicional.

Dentre os mais de 100 inscritos, foram selecionados: Instituto Peabiru, com as Mulheres Amigas das Abelhas; Associação de Apoio à Economia Popular da Amazônia – AmazonCred; Associação da Comunidade Quilombola Sítio Cupuaçu/Boa Vista (ASCOMQUISC); Associação dos Recicladores e Recicladoras de Ananindeua (ARECICLANANIN); e Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável.