‘Mariah topou fazer algo único’, diz Roberta Medina sobre show no Rio Guamá

A confirmação do nome de Mariah Carey como grande estrela do espetáculo "Amazônia Para Sempre", que será realizado em setembro, nas águas do Rio Guamá, em Belém, surpreendeu e emocionou o público. Em entrevista exclusiva ao O Liberal, Roberta Medina, vice-presidente de reputação de marca da "Rock World" — empresa responsável por grandes festivais como Rock in Rio, The Town e Lollapalooza Brasil — detalhou o processo que levou à escolha da diva pop norte-americana para esse momento simbólico.

“A gente queria uma mulher, porque a Amazônia é muito feminina. Tanto é que o lineup desse espetáculo é feminino, 100%”, contou Roberta. O objetivo era encontrar uma artista que traduzisse não apenas força e sensibilidade, mas que também tivesse alcance global para ampliar o impacto da mensagem sobre a importância da floresta amazônica.

“A gente queria uma mulher de potência internacional, porque para falar com o Brasil seria uma coisa, mas como a gente quer que a conversa, que a mensagem chegue no mundo inteiro, precisava ser uma mulher que levasse essa potência para o mundo inteiro”, afirmou.

A escolha por Mariah se fortaleceu após o sucesso estrondoso do anúncio da cantora como atração do Rock in Rio no ano passado. “A gente viu a força da Mariah quando a gente anunciou e teve o showdown no Rock in Rio no ano passado, e aí foi quase que fácil de pensar, se ela topasse seria absolutamente sensacional, e ela topou”.

Apesar da empolgação, Roberta explicou que não foi uma decisão simples para a equipe da artista, que precisou de muitas informações sobre a complexa logística do evento, especialmente por se tratar de um show em um cenário inusitado — em cima de um palco flutuante, em plena floresta amazônica.

“Não foi de primeira, porque teve muita explicação, muita informação e coisas que a gente ainda não sabe. Então o camarim, o barco, para eles é muito novo, mas eles ficaram tão encantados com a possibilidade de fazer algo tão único que também toparam fazer ainda com informações que não estão 100% definidas”.

O espetáculo, que será transmitido ao vivo em rede nacional pela TV Globo, promete unir natureza, cultura, visibilidade e arte em uma celebração sem precedentes da Amazônia.