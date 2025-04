Roberta Medina reage à ideia da ‘Romariah Fluvial’: ‘Haja criatividade!’

O show da cantora Mariah Carey em Belém, parte do evento Amazônia Para Sempre, que será realizado em setembro nas águas do Rio Guamá, deixou muitos fãs eufóricos e criativos. Nas redes sociais, internautas paraenses sugeriram a criação da “Romariah Fluvial”, uma brincadeira que remete à tradicional romaria do Círio de Nazaré, com embarcações acompanhando a artista pelas águas da cidade.

A proposta viralizou e rendeu uma série de memes. Em entrevista exclusiva ao O Liberal, Roberta Medina, vice-presidente de reputação de marca da Rock World, empresa responsável pelos festivais The Town, Rock in Rio e pela produção do Lollapalooza Brasil, comentou com bom humor a ideia, mas fez um apelo pela segurança do espetáculo.

“Eu vi, olha, os memes foram absolutamente sensacionais. Haja criatividade!”, brincou Roberta. No entanto, ela reforçou que o show está sendo pensado para uma exibição exclusiva pela televisão, com transmissão ao vivo pela TV Globo em rede nacional, e que não haverá acesso presencial para o público durante a performance de Mariah Carey.

“O nosso convite é que as pessoas realmente não tentem acompanhar os barcos, porque obviamente tem que ter uma questão de segurança, não só da artista, mas para que o espetáculo possa acontecer, para que não haja atrasos, uma vez que ele é transmitido nacionalmente ao vivo”, alertou. “Então a gente não pode ter aqui perigos de atraso, não convém. E se acontecer de alguém querer chegar perto, não vai ver o espetáculo, porque a área vai ter que estar cercada por uma questão de segurança mesmo”, complementou.

Com produção pensada para a televisão, o evento terá uma logística rigorosa para garantir que tudo ocorra como planejado. Roberta destacou que a tentativa de acompanhar o show por via fluvial pode comprometer toda a operação. “Desencorajo fortemente qualquer tipo de tentativa de acompanhar nesse aspecto os deslocamentos, porque pode atrapalhar a operação, pode atrapalhar um projeto que está sendo feito para mostrar a melhor e mais potente imagem de Belém do Pará para o mundo e para o Brasil”, disse.

Roberta convidou os moradores da cidade a assistirem ao espetáculo de suas casas. “Convido os moradores a ficarem em casa acompanhando aquela beleza, porque de fato é um espetáculo que está feito para a televisão, que tem as nossas grandes artistas locais como Dona Onete, Gaby [Amarantos]… Mas tem conteúdos que vão ser exibidos e que foram gravados antes. A gente quer falar da floresta, a gente quer mostrar a potência local”, afirmou.

Ela reforçou que o espetáculo vai além da apresentação musical de Mariah Carey. É uma narrativa sobre a Amazônia, sua cultura e importância ecológica. O Amazônia Para Sempre é uma iniciativa que visa chamar a atenção global para a preservação da floresta amazônica, valorizando suas culturas e povos. Para Roberta, o Brasil tem um papel central nesse movimento: “A potência do nosso Brasil, por ser o guardião de uma floresta tão incrível… E tudo que precisa ser feito para que ela consiga ser mais incrível e mais preservada”, finalizou.