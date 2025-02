Paraenses planejam ‘RoMariah' fluvial para assistir ao show de Mariah Carey no Rio Guamá

Foi divulgado neste domingo (23) que Mariah Carey será a grande atração do show Amazônia Para Sempre, que será realizado no dia 17 de setembro, no Rio Guamá, em Belém. A notícia de que o show da artista estadunidense, em um palco flutuante no formato de vitória-régia, não será aberto ao público não agradou aos paraenses.

Internautas reclamaram de não poderem ver de perto a cantora, mas alguns paraenses já estão se organizando para tentar assistir à apresentação ao vivo, e não pela televisão, como será transmitido.

Sugestões para a criação de uma “RoMariah Fluvial”, uma referência à romaria realizada no Rio durante as festividades do Círio de Nazaré, começaram a circular nas redes sociais. A ideia é alugar barcos ou "pôpôpôs" para se aproximar do local do evento e conseguir ver de perto a apresentação da cantora.