Mariah Carey em Belém: saiba o dia do show, local e quem mais vai cantar

O Festival Amazônia Para Sempre, um show fechado que acontecerá em um palco flutuante em Belém do Pará, terá a cantora Mariah Carey como artista principal. O anúncio foi feito neste domingo (23/02), durante o Fantástico, da TV Globo. Mas ao lado de Mariah, outras cantoras paraenses farão parte do line-up do evento.

Quem vai cantar no Festival Amazônia Para Sempre

Joelma, a rainha do Calypso, será a primeira a subir no palco. Com ela, Dona Onete, rainha do carimbó chamegado, Gaby Amarantos e Zaynara também farão suas participações.

Mariah Carey

Joelma

Dona Onete

Gaby Amarantos

Zaynara

Quando é o show de Mariah Carey em Belém?

O show 'Amazônia Para Sempre' será no dia 17/09, em Belém do Pará. O evento acontece no ano em que a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-30) será realizada na capital paraense.

Onde será o show de Mariah Carey em Belém?

O show será fechado para o público e acontecerá em um palco flutuante, em forma de vitória-régia, em Belém (PA). A estrutura terá 25 m2 de diâmetro, 7 metros de altura e será acompanhada por duas balsas com 200m32 cada uma.

Onde assistir o show de Mariah Carey em Belém

A TV Globo anunciou que fará a transmissão do show do Festival Amazônia Para Sempre em todas as suas plataformas.